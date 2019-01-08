Сильвестр Сталлоне показал боксерский спарринг с Робертом Де Ниро

«Бешеный бык против Итальянского жеребца. На кого бы вы поставили. Мой прогноз - бой продлится 11 секунд и это вместе с судейским счетом», - написал он. Напомним, что оба актера в молодости снимались в знаменитых боксерских драмах: Роберт Де Ниро в картине «Бешеный бык», а Сильвестр Сталлоне - в «Рокки». Актерская работа первого была отмечена премией «Оскар», второй удостоился номинации. Также оба артиста снимались в спортивной комедии под названием «Забойный реванш». Этот проект не снискал большой популярности у зрителей: он собрал в мировом прокате лишь 44 миллиона долларов, пишет Kinonews.ru.