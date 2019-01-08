Барак Обама назвал «Рома» и «Пылающего» любимыми фильмами года

«2018-й близится к концу, и я продолжаю свою любимую традицию и делюсь списками лучшего за год, — написал политик. — Это дает мне возможность передохнуть и задуматься об уходящем годе через книги, фильмы и музыку, которые заставили меня задуматься, вдохновили меня или просто понравились», сообщает Kinopoisk.ru.