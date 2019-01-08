Трейлер «Капитана Марвел»: героями не рождаются

Кэрол Дэнверс была обычным человеком. У нее были друзья, жизнь и мечта — она хотела стать лучшим пилотом в мире. Все изменилось, когда во время очередного вылета Дэнверс столкнулась с инопланетным кораблем. Так она оказывалась вдали от родной Земли, на другой планете. Теперь она член элитного отряда расы кри и вместе с другими бойцами стоит на защите межгалактической империи, пишет Kinopoisk.ru.