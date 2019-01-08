Вт, 8.01.2019

Трейлер «Капитана Марвел»: героями не рождаются

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CAPTAIN MARVEL (2019) BRIE LARSON *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/FB Image supplied by Capital Pictures

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

После выхода первого трейлера «Капитана Марвел» определенная группа зрителей в сети начала жаловаться, что главная героиня мало улыбается, а исполнительнице главной роли Бри Ларсон не хватает харизмы. Словно в ответ на это, студия Marvel выпустила новый ролик, гораздо более расслабленный, особенно по сравнению с предыдущими.

Кэрол Дэнверс была обычным человеком. У нее были друзья, жизнь и мечта — она хотела стать лучшим пилотом в мире. Все изменилось, когда во время очередного вылета Дэнверс столкнулась с инопланетным кораблем. Так она оказывалась вдали от родной Земли, на другой планете. Теперь она член элитного отряда расы кри и вместе с другими бойцами стоит на защите межгалактической империи, пишет Kinopoisk.ru.

Оставить пост ее заставляет угроза, нависшая над Землей: раса скруллов под предводительством кровожадного Талоса начала операцию по незаметному захвату планеты. Дэнверс планирует остановить вторжение и отправляется на родную планету, где знакомится с молодым оперативником Щ.И.Т.а Ником Фьюри.

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