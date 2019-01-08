Гильдия сценаристов Америки назвала номинантов своей премии

Гильдия сценаристов Америки (WGA) известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. Именно из-за этого в списке номинантов нет «Фаворитки», «Дневника пастыря» и «Человека на Луне». Несмотря на эти ограничения, все картины могут впоследствии получить номинацию на «Оскар», сообщает Kinopoisk.ru.
Номинанты на премию WGA в области кино в 2019-м следующие:
Оригинальный сценарий
«Власть» — Адам МакКей
«Восьмой класс» — Бо Бернэм
«Зеленая книга» — Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри и Питер Фаррелли
«Рома» — Альфонсо Куарон
«Тихое место» — Брайан Вудс, Скотт Бек и Джон Красински
Адаптированный сценарий
«Если Бил-стрит могла бы заговорить» — Барри Дженкинс и Джеймс Болдуин
«Звезда родилась» — Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс
«Сможете ли вы меня простить?» — Николь Холофсенер и Джефф Уитти
«Черная Пантера» — Райан Куглер и Джо Роберт Коул
«Черный клановец» — Спайк Ли, Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц и Кевин Уиллмотт
Сценарий документального фильма
«Ванны над Бродвеем» — Оззи Ингуанзо и Дава Вайзнэнт
«Поколение благополучия» — Лорен Гринфилд
«В поисках величия» — Гейб Польски
«Фаренгейт 11/9» — Майкл Мур
Лауреаты премии WGA станут известны 17 февраля.