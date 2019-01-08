Гильдия сценаристов Америки назвала номинантов своей премии

Гильдия сценаристов Америки (WGA) известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. Именно из-за этого в списке номинантов нет «Фаворитки», «Дневника пастыря» и «Человека на Луне». Несмотря на эти ограничения, все картины могут впоследствии получить номинацию на «Оскар», сообщает Kinopoisk.ru.