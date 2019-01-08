В KUMU покажут российский фильм про море в формате 96 кадров в секунду

Люди в кадре появляются крайне редко - в их взаимодействии с водой. Начало фильма - их схватка со льдами, которые всегда коварны и погубили уже многих: ребята из МЧС на Байкале пытаются вытащить из-под ледяного панциря погребенную в глубинах новенькую иномарку. Мы становимся свидетелями момента, когда очередной беспечный автомобиль на полном ходу проваливается и исчезает подо льдом. Наблюдаем величественные сшибки айсбергов - неторопливо пролетаем над их поверхностью, проплываем под их изъязвленным течениями днищем, видим, как переворачиваются и тонут ледяные горы, подобно огромным призрачным «Титаникам». Завораживает накат волны, сменяют друг друга невероятной красоты и силы живописные картины, выписанные водяными валами и пеной. Проходят трагические кадры затопления огромных городов, когда волны стучатся в двери отеля «Хилтон» - на Майами хозяйничает разрушительный ураган Ирма…

Казалось бы, здесь мало нового - National Geographic показывал и не такое. И в то же время мы такого не видели никогда - жизнь водного космоса в его фактурности, размеренном движении, в его тишине и его ярости. Секрет воздействия фильма - в невиданном качестве изображения и натуральности звука, когда от обрушения ледяных гор отчетливо вибрирует пол в кинозале. Фильм впервые в истории снят операторами Виктором Косаковским и Беном Бернхардом со скоростью в 96 кадров в секунду - вместо обычных 24. Обычная съемка не покажет каждую каплю в брызгах венесуэльского водопада Angel Falls - покажет слетающую с небес смазку. Примененная Косаковским технология позволяет увидеть даже то, что недоступно глазу - движение можно замедлить, можно ускорить, словно под лупой времени.

Режиссер, он же оператор, исследует водные стихии, абсолютно подчиняя их мощь своей художественной задаче - перенести зрителя в эпицентр вольных стихий, услышать их грозные голоса, увидеть то, чего мы никогда до сих пор не видели. Многие кадры фантастичны уже потому, что их невозможно снять привычными способами. С палубы какого корабля, к примеру, снимешь бушующей океан так, чтобы кадр не мотало вместе с исполинской волной? Тайны создания этой картины еще долго будут разгадывать специалисты, если ими не поделится сам режиссер.

Эмоциональный итог фильма - никогда ранее с такой силой не испытанное ощущение истинных масштабов маленького, но дерзкого человеческого существа перед космическим разгулом стихий, которым живет наша планета. Человек постоянно бросает им вызов, то осознанно - и тогда он вплетает свой голос в гармонию природы, то по глупости - тогда он разрушает природу и гибнет сам. По словам Косаковского, он хотел увидеть в природных явлениях нечто созвучное человеческим эмоциям: природа разгневанная, миролюбивая, опустошенная, вдохновенная, природа ревнует, природа в ярости, природа в своем космическом одиночестве…

Виктор Косаковский - один из самых знаменитых в мире российских кинодокументалистов, лауреат множества российских и международных наград. Он начинал на Ленинградской студии документальных фильмов, окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Мировым признанием пользуются его документальные фильмы «Беловы», «Свято», «Тише!», «Павел и Ляля», «Среда». Сенсацией стал видовой фильм «Да здравствуют антиподы!», показанный в 2011 году на Венецианском фестивале и затем удостоенный призов на фестивалях в Греции, Исландии, США, России…