Умер актер из «Звездного пути» и «Доктора Кто»

Он написал, что 7 января пришел увидеться с отцом, который лежал в больнице. «Хотя он не мог говорить, мы держались за руки, он смеялся и был так рад нас видеть. Я так благодарен, что ему больше не пришлось страдать», — написал он и поблагодарил поклонников отца за «любовь и молитвы». О причинах смерти сын актера не сообщил, пишет Lenta.ru.