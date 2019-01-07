«Полицейский с Рублевки...» вырвался в лидеры эстонского кинопроката на прошлых выходных

Российская комедия «Полицейский с Рублёвки: новогодний беспредел» попала в топ-3 самых популярных фильмов в прошедшие выходные в кинотеатрах Эстонии.
ТОП-7 фильмов в кинотеатрах Эстонии в период с 4 по 6 января 2019:
1. «Lotte и пропавшие драконы» (28 984 зрителей / первая неделя / 145 244,14 €)
2. «Eia jõulud Tondikakul» (5805 зрителей / пятая неделя / 31 935,54 €)
3. «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (5545 зрителей / первая неделя / 39 479,96 €)
4. «Аквамен» (5438 зрителей / третья неделя / 40 318,92 €)
5. «Крид 2» (4691 зрителей / первая неделя / 29 672,97 €)
6. «Веселая семейка» (4428 зрителей / вторая неделя / 30 324,15 €)
7. «Клаустрофобы» (3480 зрителей / первая неделя / 22 895,61 €)
Все эти фильмы можно посмотреть в кинотеатрах Apollo.
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