Новая эстонская трагикомедия о жизни Йоханнеса Пяэсуке взорвет кинотеатры Эстонии на этой неделе

Уже 11 января зрители кинотеатров Apollo смогут насладиться языком сету, который будет использоваться в трагикомедии «Настоящая жизнь Йоханнеса Пяэсуке».
В фильме рассказывается история Йоханнеса Пяэсуке (его играет Отть Сепп), который путешествует с камерой по миру и пытается найти счастье. Вместе со своим хорошим другом Вольтером (Мярт Аванди) в 1912 году Пяэсуке проводит одну невероятную неделю в Сетумаа.
В фильме покажу всё: и смех, и улыбки, и слезы, и алкоголь, и романтику, и всё прочее, что может вместиться в одну ветряную голову 21-летнего парня. Он сначала делал, а потом думал. В архиве сохранились лишь семь минут записи. Но что происходило, когда камера была выключена?
В ролях: Отть Сепп, Мярт Аванди, Тыну Карк, Эстер Кунту и многие другие.
Режиссер: Харди Вольмер
Производитель: Kopli Kinokompanii OÜ
Продюсер: Аннели Ахвен
Фильм выпущен при поддержке Postimees.
В кинотеатрах Apollo фильм можно посмотреть с 11 января.
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