Новая эстонская трагикомедия о жизни Йоханнеса Пяэсуке взорвет кинотеатры Эстонии на этой неделе

В фильме рассказывается история Йоханнеса Пяэсуке (его играет Отть Сепп), который путешествует с камерой по миру и пытается найти счастье. Вместе со своим хорошим другом Вольтером (Мярт Аванди) в 1912 году Пяэсуке проводит одну невероятную неделю в Сетумаа.

В фильме покажу всё: и смех, и улыбки, и слезы, и алкоголь, и романтику, и всё прочее, что может вместиться в одну ветряную голову 21-летнего парня. Он сначала делал, а потом думал. В архиве сохранились лишь семь минут записи. Но что происходило, когда камера была выключена?