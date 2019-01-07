Пн, 7.01.2019
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Новая эстонская трагикомедия о жизни Йоханнеса Пяэсуке взорвет кинотеатры Эстонии на этой неделе

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Уже 11 января зрители кинотеатров Apollo смогут насладиться языком сету, который будет использоваться в трагикомедии «Настоящая жизнь Йоханнеса Пяэсуке».

В фильме рассказывается история Йоханнеса Пяэсуке (его играет Отть Сепп), который путешествует с камерой по миру и пытается найти счастье. Вместе со своим хорошим другом Вольтером (Мярт Аванди) в 1912 году Пяэсуке проводит одну невероятную неделю в Сетумаа. 

В фильме покажу всё: и смех, и улыбки, и слезы, и алкоголь, и романтику, и всё прочее, что может вместиться в одну ветряную голову 21-летнего парня. Он сначала делал, а потом думал. В архиве сохранились лишь семь минут записи. Но что происходило, когда камера была выключена? 

В ролях: Отть Сепп, Мярт Аванди, Тыну Карк, Эстер Кунту и многие другие. 

Режиссер: Харди Вольмер 

Производитель: Kopli Kinokompanii OÜ

Продюсер: Аннели Ахвен

Фильм выпущен при поддержке Postimees.

В кинотеатрах Apollo фильм можно посмотреть с 11 января.  

Расписание сеансов и покупка билетов - ЗДЕСЬ!

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