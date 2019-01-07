«Аквамен» стал самым кассовым фильмом киновселенной DC: а вы его уже смотрели?

Больше всего за пределами Северной Америки экранизация заработала в Китае - 261 миллион долларов. В России, например, согласно данным портала Boxofficemojo, сборы оказались весьма скромными - всего 12 миллионов долларов. Чуть больше - 18 миллионов долларов "Аквамен" собрал в британском прокате. В Эстонии в ТОП-3 фильмов кинотеатра Apollo на прошлой неделе эта картина не вошла.

Второе место по итогам прошедших выходных занял дебютант - триллер под названием "Клаустрофобы". Его стартовые сборы составили 18 миллионов долларов. Таким образом, картина сходу окупила свой производственный бюджет, который оценивается всего в 9 миллионов долларов.

На третьем месте оказалась музыкальная сказка "Мэри Поппинс возвращается", собравшая еще 15,7 миллиона долларов. Мировые сборы фильма, производство которого оценивается в 130 миллионов долларов, составили 268 миллионов долларов.