Пн, 7.01.2019
  • Кинозал
  • Новости
  • «Аквамен» стал самым кассовым фильмом киновселенной DC: а вы его уже смотрели?

«Аквамен» стал самым кассовым фильмом киновселенной DC: а вы его уже смотрели?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кадр из фильма «Аквамен»

ФОТО: Kaader filmist

Фильм "Аквамен" удержался в лидерах американского проката в свои третьи выходные. Его домашние сборы увеличились еще на 30,7 миллиона долларов. Мировые сборы достигли 940 миллионов долларов, и, таким образом, "Аквамен" стал самым кассовым проектом, входящим в киновселенную DC.

Больше всего за пределами Северной Америки экранизация заработала в Китае - 261 миллион долларов. В России, например, согласно данным портала Boxofficemojo, сборы оказались весьма скромными - всего 12 миллионов долларов. Чуть больше - 18 миллионов долларов "Аквамен" собрал в британском прокате. В Эстонии в ТОП-3 фильмов кинотеатра Apollo на прошлой неделе эта картина не вошла. 

Второе место по итогам прошедших выходных занял дебютант - триллер под названием "Клаустрофобы". Его стартовые сборы составили 18 миллионов долларов. Таким образом, картина сходу окупила свой производственный бюджет, который оценивается всего в 9 миллионов долларов.

На третьем месте оказалась музыкальная сказка "Мэри Поппинс возвращается", собравшая еще 15,7 миллиона долларов. Мировые сборы фильма, производство которого оценивается в 130 миллионов долларов, составили 268 миллионов долларов.

Все эти фильмы можно посмотреть в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии! Билеты уже в продаже!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ