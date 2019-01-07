Названы лучшие фильмы первой половины января 2019 года в кинотеатрах Эстонии

«Т-34» (2018)

Лента рассказывает о противостоянии молодого советского танкиста Ивушкина и немецкого танкового аса Ягера, которое, начавшись в боях под Москвой в 1941-м, достигает кульминации в 1944-м в нацистском концлагере Ордурд недалеко от чешской границы, где Ивушкин оказался в немецком плену и обречен стать мишенью на трофейном Т-34 во время учений немецких военных. Не теряя самообладания, он собирает экипаж их военнопленных и планирует смертельно опасную миссию - гладиаторский побег с полигона на танке Т-34. Эта собирательная история основана на нескольких реальных эпизодах, имевших быть место на фронтах Великой Отечественной войны. Сценарист и постановщик ленты Алексей Сидоров («Бой с тенью», «Бригада»). Фильм впервые в истории кинематографа снимался на живых танках. Режиссер и оператор пошли на риск и снимали картину в танках на ходу одновременно пятью закрепленными внутри боевых машин камерами.

В главных ролях талантливый российский романтический дуэт Александр Петров и Ирина Старшенбаум и Виктор Добронравов. В целом каст очень молодой, но успевший себя ярко зарекомендовать - Семен Трескунов («Хороший мальчик»), Петр Скворцов («Ученик»), Никита Кукушкин(«Притяжение»), Василий Буткевич («Тряпичный союз»), Артем Быстров («Дурак»). В прокате с 11 января.

«Зеленая книга»

В главных ролях в Зеленой книге снялись номинант на «Оскар» Вигго Мортенсен (трилогия Властелин колец) и обладатель «Оскара» Махершала Али (Лунный свет). Взявшись в качестве режиссера за серьезную драматическую работу, Питер Фаррелли поставил фильм, в основе которого - настоящая дружба, преодолевшая расовые, классовые и социальные ограничения начала 1960-ых годов.

Когда Тони Липа (Мортенсен), вышибалу из итальянского квартала Бронкса, нанимают в качестве шофера для всемирно известного темнокожего пианиста Дона Ширли (Али) на время его концертного турне от Манхэттена до южных штатов, им приходится полагаться на «Зеленую книгу», в которой перечислены те немногие места, которые считаются безопасными для афро-американцев. Встретившись с расизмом, опасностью, а также неожиданным гуманизмом и юмором, они решают забыть о том, что их разделяет, чтобы пережить это путешествие, которое станет лучшим в их жизни.

«Крид 2»

В главных ролях в фильме Крид 2 производства кинокомпаний Metro Goldwyn Mayer Pictures (MGM) и Warner Bros. Pictures снялись Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне, вновь сыгравшие своих героев Адониса Крида и Рокки Бальбоа. Крид 2 является продолжением саги Рокки и сиквелом признанного критиками и полюбившегося зрителям хита 2015 года Крид, собравшего более 170 миллионов долларов в прокате по всему миру. Райан Куглер (Черная пантера), поставивший первый фильм, вернулся во франшизу в качестве исполнительного продюсера Крида 2. Режиссер нового фильма - Стивен Кейпл-младший, поставивший признанную критиками драму 2016 года Земля обетованная.