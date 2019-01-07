Названы лучшие фильмы первой половины января 2019 года в кинотеатрах Эстонии

Вот ТОП фильмов, которые кинокритики со всего мира рекомендуют посмотреть. Отправляйтесь в кинотеатры Apollo и узнайте, какая из картин - лучшая.
«Т-34» (2018)
Лента рассказывает о противостоянии молодого советского танкиста Ивушкина и немецкого танкового аса Ягера, которое, начавшись в боях под Москвой в 1941-м, достигает кульминации в 1944-м в нацистском концлагере Ордурд недалеко от чешской границы, где Ивушкин оказался в немецком плену и обречен стать мишенью на трофейном Т-34 во время учений немецких военных. Не теряя самообладания, он собирает экипаж их военнопленных и планирует смертельно опасную миссию - гладиаторский побег с полигона на танке Т-34. Эта собирательная история основана на нескольких реальных эпизодах, имевших быть место на фронтах Великой Отечественной войны. Сценарист и постановщик ленты Алексей Сидоров («Бой с тенью», «Бригада»). Фильм впервые в истории кинематографа снимался на живых танках. Режиссер и оператор пошли на риск и снимали картину в танках на ходу одновременно пятью закрепленными внутри боевых машин камерами.
В главных ролях талантливый российский романтический дуэт Александр Петров и Ирина Старшенбаум и Виктор Добронравов. В целом каст очень молодой, но успевший себя ярко зарекомендовать - Семен Трескунов («Хороший мальчик»), Петр Скворцов («Ученик»), Никита Кукушкин(«Притяжение»), Василий Буткевич («Тряпичный союз»), Артем Быстров («Дурак»). В прокате с 11 января.
«Зеленая книга»
В главных ролях в Зеленой книге снялись номинант на «Оскар» Вигго Мортенсен (трилогия Властелин колец) и обладатель «Оскара» Махершала Али (Лунный свет). Взявшись в качестве режиссера за серьезную драматическую работу, Питер Фаррелли поставил фильм, в основе которого - настоящая дружба, преодолевшая расовые, классовые и социальные ограничения начала 1960-ых годов.
Когда Тони Липа (Мортенсен), вышибалу из итальянского квартала Бронкса, нанимают в качестве шофера для всемирно известного темнокожего пианиста Дона Ширли (Али) на время его концертного турне от Манхэттена до южных штатов, им приходится полагаться на «Зеленую книгу», в которой перечислены те немногие места, которые считаются безопасными для афро-американцев. Встретившись с расизмом, опасностью, а также неожиданным гуманизмом и юмором, они решают забыть о том, что их разделяет, чтобы пережить это путешествие, которое станет лучшим в их жизни.
«Крид 2»
В главных ролях в фильме Крид 2 производства кинокомпаний Metro Goldwyn Mayer Pictures (MGM) и Warner Bros. Pictures снялись Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне, вновь сыгравшие своих героев Адониса Крида и Рокки Бальбоа. Крид 2 является продолжением саги Рокки и сиквелом признанного критиками и полюбившегося зрителям хита 2015 года Крид, собравшего более 170 миллионов долларов в прокате по всему миру. Райан Куглер (Черная пантера), поставивший первый фильм, вернулся во франшизу в качестве исполнительного продюсера Крида 2. Режиссер нового фильма - Стивен Кейпл-младший, поставивший признанную критиками драму 2016 года Земля обетованная.
Жизнь Адониса Крида превратилась в компромисс. Разрываясь между личными обязательствами и подготовкой к ответственному матчу, он оказался в самой серьезной ситуации в своей жизни. Тот факт, что его противник связан с прошлым его семьи, лишь усиливает напряжение от предстоящего боя на ринге. Все это время рядом с ним находится Рокки Бальбоа, и вместе Рокки с Адонисом предстоит встретиться с их общим наследием, спросить себя, за что стоит бороться, и понять, что нет ничего важнее семьи. Основная мысль Крида 2 - о возвращении к основам, чтобы узнать, что сделало тебя чемпионом, и помнить, что где бы ты ни был, ты не сможешь уйти от своей истории.
В фильме также снимаются Тесса Томпсон (Бьянка), Вуд Харрис (Тони "Малыш Дьюк" Бертон), Рассел Хорнсби (Бадди Марселл), Флориан Мунтяну (Виктор Драго), Андре Уорд (Дэнни "Каскадер" Уилер), Филисия Рашад (Мэри-Энн) и Дольф Лундгрен (Иван Драго).
Кейпл-младший ставит фильм по оригинальному сценарию, написанному Сталлоне на основе персонажей франшизы Рокки. Продюсеры - Сильвестр Сталлоне, Кевин Кинг-Темплтон, Чарльз Уинклер, Уильям Чартофф, Дэвид Уинклер и Ирвин Уинклер. Исполнительные продюсеры - Куглер, Джордан и Гай Ридель.
В творческую команду Кейпла-младшего, которую возглавляет главный оператор Крамер Моргенто (Tор: Царство тьмы, Игра престолов), вошли художник-постановщик Франко Карбоне (Неудержимые, Клуб миллиардеров), художник по костюмам Лизз Вульф (Одинокий мужчина, Девушки мечты), арт-директор Джесси Розенталь (Черная пантера, Трамбо), координатор боев Даниэль Хернандес (Мстители: Война бесконечности, Форсаж 8), технический советник по боксу Роберт Сейл (Забойный реванш, Али), координатор спецэффектов Патрик Уайт (Малыш на драйве, Глубоководный горизонт) и продюсер VFX Кристал Дауд (Голос улиц, Идеальный голос 2). Съемки будут проходить преимущественно в Филадельфии, а также в Нью-Мексико.
Фильм Крид, снятый Куглером, был выпущен в прокат компаниями Metro Goldwyn Mayer Pictures, Warner Bros. Pictures и New Line Cinema в ноябре 2015 года и принес множество наград для Сталлоне, среди которых приз "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в художественном фильме и номинация на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
«Мэри Поппинс возвращается»
Начало 30-х годов, Великобритания находится под действием Великой депрессии. Повзрослевшие Майкл и Джейн Бэнкс испытывают финансовые проблемы, которые могут привести к потере дома. И вот спустя 20 лет на пороге их дома вновь появляется няня из детства – Мэри Поппинс. И как в прошлый раз она не только поможет воспитать следующее поколение Бэнксов, но и справится с финансовыми трудностями, а также привнести в их жизнь волшебство и сделать их вновь счастливыми.
Фильм является сиквелом 5-тикратного обладателя премии "Оскар" картины 1964 года "Мэри Поппинс" с Джули Эндрюс в главной роли. Режиссером сиквела выступил Роб Маршалл. В главных ролях снялись Эмили Блант, Бен Уишоу, Мэрил Стрип, Колин Ферт, Джули Уолтерс, Эмили Мортимер, Анджела Лэнсбери, Дик Ван Дайк, Лин-Мануэль Миранда, Дэвид Уорнер и другие. На экранах кинотеатра с 4 января.
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