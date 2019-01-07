Первая премьера года — фильм «Т-34» бьет все рекорды

Первая премьера года — фильм «Т-34» бьёт все рекорды. В январе его уже посмотрели полтора миллиона человек. В чём секрет успеха — в сюжете, актёрах или качестве съёмок? В Эстонии премьера уже на этой неделе!
«Т-34» заряжает зрителей позитивом и побеждает в главной новогодней кино-битве. На сеансах - полные залы. Полтора миллиона человек уже посмотрели первый фильм года и советуют остальным. Драматическая история, которая волнует до слез, и шутки героев, которые, как и в жизни, зачастую сопровождают самые трагичные моменты, «Т-34» не оставляет равнодушных.
«Т-34» - это настоящее кино о подвиге, дружбе, и, конечно, любви. И самая красивая пара нашего кино снова вместе на больших экранах. Им любовь даже играть не надо. Но такими Александра Петрова и Ирину Старшенбаум зритель ещё никогда не видел, пишет Filmpro.ru.
Исполнительница главной роли Ирина Старшенбаум:
Это не блокбастер, это не авторское нежное кино, где можно получать удовольствие и расслабляться. Это танки, это война, это боль и совершенно другой уровень осознания на съёмочной площадке, но, конечно, какая-то огромная благодарность и ощущение чего-то великого, масштабного».