Первая премьера года — фильм «Т-34» бьет все рекорды

«Т-34» заряжает зрителей позитивом и побеждает в главной новогодней кино-битве. На сеансах - полные залы. Полтора миллиона человек уже посмотрели первый фильм года и советуют остальным. Драматическая история, которая волнует до слез, и шутки героев, которые, как и в жизни, зачастую сопровождают самые трагичные моменты, «Т-34» не оставляет равнодушных.