Пн, 7.01.2019

Голливуд отдыхает! Назван главный фильм года

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ФОТО: Кадр из фильма "Наездник"

Лучшим фильмом 2018 года стала картина китайского режиссера Хлои Чжао "Наездник". К такому выводу пришли члены Национального общества кинокритиков США, сообщает Lenta со ссылкой на The Hollywood Reporter.

В фильме рассказывается о ковбое Брэди, которому пришлось оставить родео из-за травмы головы. Главный герой возвращается к прошлой жизни и пытается найти в ней смысл.

Второе место критики отдали картине мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома». Третьим стал фильм режиссера из Южной Кореи Ли Чхан-дона «Пылающий».

Ранее главный кинокритик журнала The Hollywood Reporter Тод МакКарти выбрал 10 лучших фильмов 2018 года. Первое место в его рейтинге занял байопик Адама МаКкея «Власть». За ним следует работа Альфонсо Куарона «Рома». Тройку замыкает фильм «Сможете ли вы меня простить?» режиссера Мариэль Хеллер.

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