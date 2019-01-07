Голливуд отдыхает! Назван главный фильм года

В фильме рассказывается о ковбое Брэди, которому пришлось оставить родео из-за травмы головы. Главный герой возвращается к прошлой жизни и пытается найти в ней смысл.

Второе место критики отдали картине мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома». Третьим стал фильм режиссера из Южной Кореи Ли Чхан-дона «Пылающий».