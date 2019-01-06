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Красивая пара! Звезда «Богемной рапсодии» подтвердил роман со своей экранной возлюбленной

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Bohemian Rhapsody.

ФОТО: Alex Bailey / AP

Избранницей 37-летнего актера стала 24-летняя Люси Бойнтон. 

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Американский актер египетского происхождения, звезда ленты "Богемская рапсодия" Рами Малек, который недавно рассказал о первой встрече с музыкантами Queen, сейчас подтвердил свои отношения с коллегой по ленте Люси Бойнтон.

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

Во время речи, принимая кинонаграду в Палм-Спрингс в номинации "Прорыв года", актер, выразил слова благодарности не только режиссеру и съемочной группе картины, но и 24-летней актрисе Люси Бойнтон, слухи о романе с которой начали ходить с весны 2018 года.

ФОТО: Joel C Ryan / AP

"Спасибо тебе, Люси Бойнтон. Ты была моей союзницей, моим доверенным лицом, ты моя любовь. Я очень тебя ценю", - признался со сцены Малек, сообщает издание Daily Mail.

К слову, в жизни Рами это уже не первый служебный роман: до Люси он встречался с коллегой по фильму "Мистер Робот" актрисой Портией Даблдей. Но в 2017 году пара распалась. 

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