Красивая пара! Звезда «Богемной рапсодии» подтвердил роман со своей экранной возлюбленной

Избранницей 37-летнего актера стала 24-летняя Люси Бойнтон.
Американский актер египетского происхождения, звезда ленты "Богемская рапсодия" Рами Малек, который недавно рассказал о первой встрече с музыкантами Queen, сейчас подтвердил свои отношения с коллегой по ленте Люси Бойнтон.
Во время речи, принимая кинонаграду в Палм-Спрингс в номинации "Прорыв года", актер, выразил слова благодарности не только режиссеру и съемочной группе картины, но и 24-летней актрисе Люси Бойнтон, слухи о романе с которой начали ходить с весны 2018 года.
"Спасибо тебе, Люси Бойнтон. Ты была моей союзницей, моим доверенным лицом, ты моя любовь. Я очень тебя ценю", - признался со сцены Малек, сообщает издание Daily Mail.
К слову, в жизни Рами это уже не первый служебный роман: до Люси он встречался с коллегой по фильму "Мистер Робот" актрисой Портией Даблдей. Но в 2017 году пара распалась.