Красивая пара! Звезда «Богемной рапсодии» подтвердил роман со своей экранной возлюбленной

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Американский актер египетского происхождения, звезда ленты "Богемская рапсодия" Рами Малек, который недавно рассказал о первой встрече с музыкантами Queen, сейчас подтвердил свои отношения с коллегой по ленте Люси Бойнтон.

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

Во время речи, принимая кинонаграду в Палм-Спрингс в номинации "Прорыв года", актер, выразил слова благодарности не только режиссеру и съемочной группе картины, но и 24-летней актрисе Люси Бойнтон, слухи о романе с которой начали ходить с весны 2018 года.

ФОТО: Joel C Ryan / AP

"Спасибо тебе, Люси Бойнтон. Ты была моей союзницей, моим доверенным лицом, ты моя любовь. Я очень тебя ценю", - признался со сцены Малек, сообщает издание Daily Mail.