Скарлетт Йоханссон признала поражение в борьбе со своими двойниками в порно

"Никто не сможет воспрепятствовать появлению моего образа или любого иного, причем, сделанных с пугающей реалистичностью. Остается лишь признать заведомо проигранной попытку защитить себя от интернета со всем его развратом", - посетовала Йоханссон.

Ранее на одном из крупнейших порталов с контентом для взрослых было опубликован соответствующий ролик, который его авторы представили, как "интимное домашнее видео Скарлетт Йоханссон". Он оказался очень популярен, получив более полутора миллиона просмотров.

Стоит отметить, что, согласно американским законам, появление видеороликов подобного содержания не считается вторжением в частную жизнь, так как при их создании не используются реальные фотографии или записи самих знаменитостей, как это бывает в случае со взломами их телефонов или облачных хранилищ.