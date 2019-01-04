Бежим в кино! Эстонцы выпустили новую пошловатую комедию - «Встреча одноклассников 3»

Уже с 25 января любители эстонского кино
Последняя часть трилогии «Встреча одноклассников 3: Крестные отцы» – сумасбродная финишная прямая, когда уже нет времени на стыд и никто ни за что не призовет к ответу. Три лучших друга, Март, Андрес и Тоомас, возвращаются. Как всегда, у них есть гениальный план решения своих жизненных проблем, а также план того, как заполнить досуг киномана, пишет Concert.ee.
Когда зритель последний раз встречался с этой золотой троицей, тучи забот над головами мужчин рассеялись, а сложности с женщинами удовлетворительным образом разрешились: Тоомас пошел под венец, Март нашел, как вернуться в объятия супруги, а Андрес наконец добыл номер телефона одной заинтересованной в свидании девицы. В начале последней главы истории на находим трех одноклассников в ситуации, когда злая судьба решила больше всего поиздеваться над Андресом. Начиная с омерзительно розовой семейной идиллии его бывшей жены со смазливым богатеньким буратиной, с их новорожденного младенца и заканчивая свалившейся внезапно на голову обязанностью ухаживать за отцом, который стал инвалидом. Ну почему, почему у всех жизнь налаживается именно тогда, когда тебя она раздирает в клочья?! Когда Анне предлагает Андресу стать крестным ребенка, отважный мужчина решает прийти на крестины рука об руку с самой невероятной красавицей в мире. Так рождается исключительно логичный план: отправиться на охоту за женщиной в тантрический лагерь. Прихватив с собой отца в инвалидной коляске, а также большие надежды, Андрес с корешами Тоомасом и Мартом начинают стихийный чёс по знойному эстонскому лету.
Кроме исполнителей главных ролей, Майта Мальмстена, Хенри «Генки» Кырвитса и Аго Андерсона, в третьей части киноэпопеи снимаются многие эстонские мегазвезды, а также знакомые по предыдущим частям деятели. Важные роли второго плана исполняют, например, Яан Ууспыльд (учитель тантры), Бригитте Сусанне Хуньт (Нина) и восходящая звезда социальных сетей Мадис Кютт (Виктор), а также памятные по прошлым сериям Кадри Ряммельд (Анне), Франц Мальмстен (Йоонас), Ингрид Маргус (Ханна), Бритта Солль (церковная учительница) и многие другие.
Изначально сценарий родом из Дании, для Эстонии его адаптировал успешный сценарист, драматург и актер Мартин Алгус, который с озорным юмором перенес историю в местный контекст. Режиссером картины снова выступает Рене Вильбре.
Продюсирует эту «Встречу одноклассников» компания Taska Film, на которой были произведены такие популярные эстонские картины, как «Встреча одноклассников» (2016), «Встреча одноклассников 2: Свадьбы и похороны» (2018), «Имена на мраморной доске» (2002), «1944» (2015) и «Герои» (2017).
В кинотеатрах с : 25.01.2019
Продолжительность сеанса: 1 час 30 минут
Pежиссер : René Vilbre
В ролях: Майт Мальмстен, Генри Кырвитс, Аго Андерсон
Кинокомпания: Taska Film OÜ
Запрещен до 14 лет
Жанры: комедия
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