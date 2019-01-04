Бежим в кино! Эстонцы выпустили новую пошловатую комедию - «Встреча одноклассников 3»

Последняя часть трилогии «Встреча одноклассников 3: Крестные отцы» – сумасбродная финишная прямая, когда уже нет времени на стыд и никто ни за что не призовет к ответу. Три лучших друга, Март, Андрес и Тоомас, возвращаются. Как всегда, у них есть гениальный план решения своих жизненных проблем, а также план того, как заполнить досуг киномана, пишет Concert.ee .

Когда зритель последний раз встречался с этой золотой троицей, тучи забот над головами мужчин рассеялись, а сложности с женщинами удовлетворительным образом разрешились: Тоомас пошел под венец, Март нашел, как вернуться в объятия супруги, а Андрес наконец добыл номер телефона одной заинтересованной в свидании девицы. В начале последней главы истории на находим трех одноклассников в ситуации, когда злая судьба решила больше всего поиздеваться над Андресом. Начиная с омерзительно розовой семейной идиллии его бывшей жены со смазливым богатеньким буратиной, с их новорожденного младенца и заканчивая свалившейся внезапно на голову обязанностью ухаживать за отцом, который стал инвалидом. Ну почему, почему у всех жизнь налаживается именно тогда, когда тебя она раздирает в клочья?! Когда Анне предлагает Андресу стать крестным ребенка, отважный мужчина решает прийти на крестины рука об руку с самой невероятной красавицей в мире. Так рождается исключительно логичный план: отправиться на охоту за женщиной в тантрический лагерь. Прихватив с собой отца в инвалидной коляске, а также большие надежды, Андрес с корешами Тоомасом и Мартом начинают стихийный чёс по знойному эстонскому лету.