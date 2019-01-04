Фильм о дружбе пианиста и шофера - «Зеленая книга» - серьезная заявка на «Оскар»

Лучшим фильмом 2018 года по мнению Национального совета кинокритиков США стала картина Питера Фаррелли «Зеленая книга». Исполнитель главной роли в этой ленте Вигго Мортенсен получил награду как лучший актер, пишут «Аргументы и факты».

О чем рассказывает «Зеленая книга»?

Действие фильма происходит в 1962 году. Вышибала из Нью-Йорка (его играет Мортенсен), итало-американец Тони «Болтун» Валлелонга теряет работу из-за закрытия ночного клуба и нанимается водителем к чернокожему джазовому пианисту Дону Ширли (Махершала Али), который отправляется в турне по южным штатам. В дороге им помогает «Зеленая книга», давшая картине название — своеобразный путеводитель, который помогает чернокожим не попасть в неприятности.

Неприятности все же случаются. Дона Ширли хорошо принимают, пока он выступает на сцене, но за сценой он постоянно сталкивается с расизмом. Кроме того, их постоянно преследует полиция, которая следит за соблюдением сегрегационных законов; однажды помогает лишь обращение к генеральному прокурору Роберту Кеннеди. Самому Ширли не нравятся манеры бывшего вышибалы — он слишком груб и прямолинеен. Но эта восьминедельная поездка многому научит обоих мужчин.

Кто работал над «Зеленой книгой»?

Режиссером картины стал Питер Фаррелли, который вместе со своим братом прославился комедиями «Тупой и ещё тупее», «Все без ума от Мэри», «Я, снова я и Ирэн», «Девушка моих кошмаров». Причем «Зеленая книга» является вторым случаем в их совместной фильмографии, когда Питер становился режиссером без Боба Фаррелли — первой такой картиной была «Тупой и ещё тупее».

Вигго Мортенсен снялся почти в шестидесяти фильмах, но наиболее известен зрителям по роли Арагорна в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Между тем у него есть две номинации на премию «Оскар» — за картины «Порок на экспорт» и «Капитан Фантастик», — а также три номинации на «Золотой глобус».

Актер Махершала Али свой «Оскар» уже получил — за роль в драме Барри Дженкинса «Лунный свет». Кроме того, он известен по сериалу «Карточный домик» и по фильмам серии «Голодные игры».

Что это за премия и как она связана с «Оскаром»?

Национальный совет кинокритиков США был создан еще в 1909 году; в него входят многие специалисты в области кино — в том числе критики и киноведы. Свою премию совет начал вручать в 1929 году, и сейчас она считается первой наградой кинопремиального сезона в США, который заканчивается вручением «Оскаров». Награды вручаются сразу в нескольких номинациях; например, лучшим режиссером в этом году был признан Брэдли Купер за мюзикл «Звезда родилась», а лучшей актрисой — сыгравшая в «Звезде» главную роль певица Леди Гага.

Фильмы, которые признал лучшими Национальный совет кинокритиков США, постоянно попадают в короткие списки оскаровских номинаций, но вот победители премий совпадают относительно редко. Последний раз это случилось ровно десять лет назад, в 2008-м году, когда и премию совета, и «Оскар» получила картина Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб».

Фильм в кинотеатрах APOLLO в Эстонии начиная с 11 января 2019 года.