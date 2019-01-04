Фильм о дружбе пианиста и шофера - «Зеленая книга» - серьезная заявка на «Оскар»

Какие шансы у фильма Питера Фаррелли «Зеленая книга» на «Оскар» после победы на премии национального совета кинокритиков США?
Лучшим фильмом 2018 года по мнению Национального совета кинокритиков США стала картина Питера Фаррелли «Зеленая книга». Исполнитель главной роли в этой ленте Вигго Мортенсен получил награду как лучший актер, пишут «Аргументы и факты».
О чем рассказывает «Зеленая книга»?
Действие фильма происходит в 1962 году. Вышибала из Нью-Йорка (его играет Мортенсен), итало-американец Тони «Болтун» Валлелонга теряет работу из-за закрытия ночного клуба и нанимается водителем к чернокожему джазовому пианисту Дону Ширли (Махершала Али), который отправляется в турне по южным штатам. В дороге им помогает «Зеленая книга», давшая картине название — своеобразный путеводитель, который помогает чернокожим не попасть в неприятности.
Неприятности все же случаются. Дона Ширли хорошо принимают, пока он выступает на сцене, но за сценой он постоянно сталкивается с расизмом. Кроме того, их постоянно преследует полиция, которая следит за соблюдением сегрегационных законов; однажды помогает лишь обращение к генеральному прокурору Роберту Кеннеди. Самому Ширли не нравятся манеры бывшего вышибалы — он слишком груб и прямолинеен. Но эта восьминедельная поездка многому научит обоих мужчин.
Кто работал над «Зеленой книгой»?
Режиссером картины стал Питер Фаррелли, который вместе со своим братом прославился комедиями «Тупой и ещё тупее», «Все без ума от Мэри», «Я, снова я и Ирэн», «Девушка моих кошмаров». Причем «Зеленая книга» является вторым случаем в их совместной фильмографии, когда Питер становился режиссером без Боба Фаррелли — первой такой картиной была «Тупой и ещё тупее».
Вигго Мортенсен снялся почти в шестидесяти фильмах, но наиболее известен зрителям по роли Арагорна в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Между тем у него есть две номинации на премию «Оскар» — за картины «Порок на экспорт» и «Капитан Фантастик», — а также три номинации на «Золотой глобус».
Актер Махершала Али свой «Оскар» уже получил — за роль в драме Барри Дженкинса «Лунный свет». Кроме того, он известен по сериалу «Карточный домик» и по фильмам серии «Голодные игры».
Что это за премия и как она связана с «Оскаром»?
Национальный совет кинокритиков США был создан еще в 1909 году; в него входят многие специалисты в области кино — в том числе критики и киноведы. Свою премию совет начал вручать в 1929 году, и сейчас она считается первой наградой кинопремиального сезона в США, который заканчивается вручением «Оскаров». Награды вручаются сразу в нескольких номинациях; например, лучшим режиссером в этом году был признан Брэдли Купер за мюзикл «Звезда родилась», а лучшей актрисой — сыгравшая в «Звезде» главную роль певица Леди Гага.
Фильмы, которые признал лучшими Национальный совет кинокритиков США, постоянно попадают в короткие списки оскаровских номинаций, но вот победители премий совпадают относительно редко. Последний раз это случилось ровно десять лет назад, в 2008-м году, когда и премию совета, и «Оскар» получила картина Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб».
Фильм в кинотеатрах APOLLO в Эстонии начиная с 11 января 2019 года.
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