Вся Эстония содрогнется: выходит фильм ужасов «Стекло» с Брюсом Уиллисом
4 января 2019, 15:21
«Похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников — травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна».
«Стекло» — предстоящий американский супергеройский фильм в жанре научно-фантастического триллера режиссёра М. Найта Шьямалана. Третий фильм серии «Неуязвимый» и общий сиквел фильмов «Неуязвимый» и «Сплит». В главных ролях Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой и Сэмюэл Л. Джексон.
Премьера фильма в кинотеатрах Apollo в Эстонии намечена на 18 января 2019 года.
Жанр: ужасы, триллер, фэнтези
Возрастное ограничение: пока не определено
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Смотрите трейлер фильма ниже!