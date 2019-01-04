Пт, 4.01.2019

Вся Эстония содрогнется: выходит фильм ужасов «Стекло» с Брюсом Уиллисом

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Фильм «Стекло»

ФОТО: Universal Pictures

«Похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников — травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна».

«Стекло» — предстоящий американский супергеройский фильм в жанре научно-фантастического триллера режиссёра М. Найта Шьямалана. Третий фильм серии «Неуязвимый» и общий сиквел фильмов «Неуязвимый» и «Сплит». В главных ролях Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой и Сэмюэл Л. Джексон.

Премьера фильма в кинотеатрах Apollo в Эстонии намечена на 18 января 2019 года. 

Жанр: ужасы, триллер, фэнтези 

Возрастное ограничение: пока не определено

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Смотрите трейлер фильма ниже!

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