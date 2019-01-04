Вся Эстония содрогнется: выходит фильм ужасов «Стекло» с Брюсом Уиллисом

«Стекло» — предстоящий американский супергеройский фильм в жанре научно-фантастического триллера режиссёра М. Найта Шьямалана. Третий фильм серии «Неуязвимый» и общий сиквел фильмов «Неуязвимый» и «Сплит». В главных ролях Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой и Сэмюэл Л. Джексон.