Пт, 4.01.2019
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Советы от детского психолога Натальи Беляевой: какие фильмы посмотреть всей семьей на выходных

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«В поисках Дори»

ФОТО: / AP

Детский психолог из Эстонии Наталья Беляева дает советы родителям, какие фильмы посмотреть в свободное время всей семьей. Скучно точно не будет! 

«Когда на улице метель и вьюга, всю семью можно собрать на диване и погрузиться в мир кино, укрывшись одеялом. Как вам такая идея?

Мне лично она очень нравится. 

Хочу поделиться списком фильмов, которые я рекомендую к просмотру всей семьёй». 

Вот топ фильмов от Натальи Беляевой: 

❄️«Пит и его дракон».

❄️«Смолфут».

❄️«Мы - монстры».

❄️«Призрак».

❄️«Завтрак у папы».

❄️«Тайна Коко».

❄️«Трио в перьях».

❄️«Моана».

❄️«Зверопой».

❄️«Кубо. Легенда о самурае».

❄️«Большой и добрый великан».

❄️«В поисках Дори».

❄️«Алиса в зазеркалье».

❄️«Моя ужасная няня».

Напишите в комментариях, какой фильм рекомендуете посмотреть? Можно и не из перечисленных! 

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