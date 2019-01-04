Советы от детского психолога Натальи Беляевой: какие фильмы посмотреть всей семьей на выходных

Детский психолог из Эстонии Наталья Беляева дает советы родителям, какие фильмы посмотреть в свободное время всей семьей. Скучно точно не будет!
«Когда на улице метель и вьюга, всю семью можно собрать на диване и погрузиться в мир кино, укрывшись одеялом. Как вам такая идея?
Мне лично она очень нравится.
Хочу поделиться списком фильмов, которые я рекомендую к просмотру всей семьёй».
Вот топ фильмов от Натальи Беляевой:
❄️«Пит и его дракон».
❄️«Смолфут».
❄️«Мы - монстры».
❄️«Призрак».
❄️«Завтрак у папы».
❄️«Тайна Коко».
❄️«Трио в перьях».
❄️«Моана».
❄️«Зверопой».
❄️«Кубо. Легенда о самурае».
❄️«Большой и добрый великан».
❄️«В поисках Дори».
❄️«Алиса в зазеркалье».
❄️«Моя ужасная няня».
Напишите в комментариях, какой фильм рекомендуете посмотреть? Можно и не из перечисленных!