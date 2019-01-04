Советы от детского психолога Натальи Беляевой: какие фильмы посмотреть всей семьей на выходных

«Когда на улице метель и вьюга, всю семью можно собрать на диване и погрузиться в мир кино, укрывшись одеялом. Как вам такая идея?

Мне лично она очень нравится.

Хочу поделиться списком фильмов, которые я рекомендую к просмотру всей семьёй».

Вот топ фильмов от Натальи Беляевой:

❄️«Пит и его дракон».

❄️«Смолфут».

❄️«Мы - монстры».

❄️«Призрак».

❄️«Завтрак у папы».

❄️«Тайна Коко».

❄️«Трио в перьях».

❄️«Моана».

❄️«Зверопой».

❄️«Кубо. Легенда о самурае».

❄️«Большой и добрый великан».

❄️«В поисках Дори».

❄️«Алиса в зазеркалье».

❄️«Моя ужасная няня».