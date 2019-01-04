Немного не дотянул. Фильм «Ёлки Последние» занял второе место по популярности в Эстонии

Мы отправляемся на выходные, вспоминая, как шли дела у фильмов в кинотеатрах Эстонии неделю назад (28-30 декабря). Российская комедия «Ёлки Последние» в первый уик-энд проката в Эстонии показала хороший результат, но до первого места не дотянула, ограничившись серебром (вторая строчка рейтинга).
Стоит отметить, что на этих выходных «Ёлкам...» конкуренцию составит другая российская комедия - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». А также другие иностранные качественные фильмы. Давайте ознакомимся с тройкой лидеров эстонского кинопроката на прошлых выходных:
1. Приключенческий фильм для всей семьи на эстонском языке - «Eia jõulud Tondikakul». 4 недели в кино Эстонии, 12 887 зрителей на прошлых выходных, кассовые сборы за минувший уик-энд - 72 750 евро;
2. Российский комедийный фильм «Ёлки Последние». 1 неделя в кино Эстонии, 8 447 зрителей на прошлых выходных, кассовые сборы за минувший уик-энд - 55 499 евро;
3. Приключенческий фильм «Аквамен». 2 недели в кино Эстонии, 7 987 зрителей на прошлых выходных, кассовые сборы за минувший уик-энд - 58 653 евро.