Немного не дотянул. Фильм «Ёлки Последние» занял второе место по популярности в Эстонии

Мы отправляемся на выходные, вспоминая, как шли дела у фильмов в кинотеатрах Эстонии неделю назад (28-30 декабря). Российская комедия «Ёлки Последние» в первый уик-энд проката в Эстонии показала хороший результат, но до первого места не дотянула, ограничившись серебром (вторая строчка рейтинга).