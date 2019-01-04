Walt Disney сэкономит почти 100 миллионов без Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Он был вполне успешен в прокате, собрав около 800 миллионов долларов при производственном бюджете в 230 миллионов долларов, однако результат оказался хуже, чем рассчитывало руководство студии, да, и отзывы критиков и зрителей оставляли желать лучшего.

Кто заменит Джека Воробья в качестве новой ключевой фигуры "Пиратов Карибского моря", на момент написания данной заметки не было известно. Высказывались различные предположения, в том числе и о возможности замены героя на героиню. Официальные представители Walt Disney пока не углублялись в детали.