Walt Disney сэкономит почти 100 миллионов без Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Отсутствие Джека Воробья в следующей серии "Пиратов Карибского моря" позволит студии Walt Disney сэкономить на производстве картины 90 миллионов долларов. Как сообщает издание Forbes, именно в такую сумму обошлись компании услуги Джонни Деппа во время работы над пятым фильмом под названием "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", пишет Kinonews.ru.
Он был вполне успешен в прокате, собрав около 800 миллионов долларов при производственном бюджете в 230 миллионов долларов, однако результат оказался хуже, чем рассчитывало руководство студии, да, и отзывы критиков и зрителей оставляли желать лучшего.
Кто заменит Джека Воробья в качестве новой ключевой фигуры "Пиратов Карибского моря", на момент написания данной заметки не было известно. Высказывались различные предположения, в том числе и о возможности замены героя на героиню. Официальные представители Walt Disney пока не углублялись в детали.
Сценарий шестой части "Пиратов Карибского моря" взялись подготовить Ретт Риз и Пол Верник. Вероятнее всего, он будет готов к середине 2019 года, поэтому ожидать релиза картины ранее второй половины 2020 года вряд ли возможно.