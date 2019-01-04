12 шикарных фильмов, у которых «Оскар» почти в кармане

Для киноманов пришла пора подвести итоги прошлого года. Выбор фильмов, достойных номинирования на премию «Оскар», — один из лучших способов это сделать. За 2018 год вышло множество прекрасных кинолент, но немногие запали в сердца зрителей и уже тем более критиков. Давайте вместе вспомним некоторых возможных претендентов на золотую статуэтку, а заодно и другие фильмы, которые сделали ваш год ярче и интереснее.
1. «Вокс люкс» (Vox Lux)
Главная героиня — всемирно известная певица с тяжелым багажом психологических травм. Будучи еще школьницей, Селеста чудом выжила после стрельбы, устроенной ее одноклассником. Актуальный фильм о поп-культуре и насилии, которые идут рука об руку в XXI веке. В главной роли — умница и красавица Натали Портман, которая своей игрой вполне заслуживает номинацию на «Оскара» в копилку своих карьерных достижений. Роль второго плана отведена Джуду Лоу, пишет Adme.ru.
- Рейтинг IMDb — 6,3.
2. «Вернуть Бена» (Ben Is Back)
Бен — настоящий траблмейкер. В канун Рождества он, бежав из реабилитационного центра, сваливается любящей, но уже натерпевшейся матери на голову. Она встречает сына с распростертыми объятиями, но вскоре понимает, что Бен не изменился и от него не стоит ждать ничего, кроме новых проблем. Насколько далеко этой сильной женщине придется зайти, чтобы уберечь сына? Джулия Робертс в паре с Лукасом Хеджесом заставляет зрителя пережить настоящую драму.
- Рейтинг IMDb — 6,8.
3. «Восьмой класс» (Eighth Grade)
В этой честной и ультрасовременной картине о трудностях взросления рассказывается о проблемах обычной девочки-подростка, восьмиклассницы Кейлы. Стеснительная девочка, чтобы дать отпор своим страхам и комплексам, ведет видеоблог о самооценке и любви к себе. Как и любому человеку переходного возраста, ей приходится несладко. Фильм, темы которого подберут ключик к сердцу зрителей, имеет все шансы получить номинацию «Лучший оригинальный сценарий».
- Рейтинг IMDb — 7,6.
4. «Время возмездия» (Destroyer)
Эрин внедряется в преступную группировку. Во время нелегкой службы она влюбляется в коллегу, но вскоре одна спецоперация идет наперекосяк и приводит к настоящей трагедии. Эрин находит в себе силы, чтобы отомстить, ее вряд ли удастся остановить. Для этой роли Николь Кидман изменилась до неузнаваемости, чем вкупе с актерским талантом наверняка заслужит номинацию «Лучшая женская роль».
- Рейтинг IMDb — 6,6.
5. «Красивый мальчик» (Beautiful Boy)
Дэвид (Стив Карелл) никак не может понять, как его любимый сын (Тимоти Шаламе) из милого умного мальчика превратился в отчаявшегося наркомана. Ведь мальчик рос в любящей обеспеченной семье и всегда отлично учился. Что упустили родители, когда их обожаемый сын свернул на извилистую тропу? Вполне возможно, что за отличную игру будут номинированы оба актера (Карелл и Шаламе).
- Рейтинг IMDb — 7,3.
6. «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?)
Комедийная драма с Мелиссой МакКарти в главной роли основана на реальных событиях и рассказывает историю писательницы-авантюристки, которая из-за нужды подделывает письма знаменитостей. Живые диалоги, интересная история и яркие персонажи, особенно сама писательница в исполнении МакКарти, которую мы привыкли видеть в комедийном амплуа. Многие критики прочат актрисе номинацию на «Оскара», и мы считаем, что вполне заслуженно.
- Рейтинг IMDb — 7,6.
7. «Наркокурьер» (The Mule)
Эрлу 87, он перестал ладить с женой, дети о нем забыли, а его частный бизнес идет под откос. Как раз тогда ему и предлагают простую работенку: перевозить груз из точки А в точку Б. Вскоре Эрл осознает, что не просто нанялся перевозчиком, а связался с наркокартелем. Стражи порядка подозревают неладное, наблюдая за необычным поведением одинокого старика. Шикарная работа Клинта Иствуда как актера и как режиссера. Вполне можно ожидать сразу нескольких номинаций.
- Рейтинг IMDb — 7,3.
8. «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk)
В центре сюжета — молодая девушка афроамериканского происхождения, которая ждет первенца от своего жениха. Их счастье оказывается под угрозой, когда молодого человека обвиняют в изнасиловании. Героиня отказывается верить, что ее любимый мог совершить подобное, и всеми силами старается доказать его невиновность. Проникновенная драма на тему расизма от создателей оскароносной картины «Лунный свет».
- Рейтинг IMDb — 7,1.
9. «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» (The Miseducation of Cameron Post)
Милую выпускницу школы Кэмерон отправляют на принудительное лечение от лесбийских наклонностей «заботливые» дядя с тетей, которые узнают о ее связи с одноклассницей. Небанальный, нежный и внимательный к своим героям фильм о принятии себя, который определенно заслуживает номинации в категории «Лучший адаптированный сценарий».
- Рейтинг IMDb — 6,8.
10. «Вдовы» (Widows)
Несколько счастливых замужних женщин всего за одну ночь стали вдовами: их мужья погибли при попытке ограбления. Теперь женщинам придется ответить за поступки супругов, узнать, кто их подставил, и закончить дело самим. Криминальная драма, пропитанная духом феминизма, которая может отличиться за лучшую режиссуру или актерскую игру (в главных ролях: Виола Дэвис, Мишель Родригез, Элизабет Дебики).
- Рейтинг IMDb — 7,4.
11. «Рома» (Roma)
Восхитительное черно-белое кино о судьбе одной большой мексиканской семьи. История рассказывается от лица служанки многочисленного семейства. Монументальное полотно о жизни отдельно взятого человека, которая протекает на фоне важных исторических событий. Сильная заявка на «Оскара» в номинации «Лучший режиссер».
- Рейтинг IMDb — 8,6.
12. «Дневник пастыря» (First Reformed)
Пастор Толлер переживает мрачный период в своей жизни: его сын погиб в Ираке, а с женой он развелся. На долю героя выпадает еще больше испытаний, когда его прихожанка просит поговорить с ее мужем. После беседы он кончает жизнь самоубийством, а преподобный Толлер в своих мыслях постоянно возвращается к этому разговору. Сильная драма с Итаном Хоуком и Амандой Сейфрид в главных ролях.
- Рейтинг IMDb — 7,1.
Какие фильмы из этого списка вы уже успели посмотреть? Какому фильму (возможно, не из этой подборки) вы бы присудили «Оскара»?