12 шикарных фильмов, у которых «Оскар» почти в кармане

1. «Вокс люкс» (Vox Lux)

Главная героиня — всемирно известная певица с тяжелым багажом психологических травм. Будучи еще школьницей, Селеста чудом выжила после стрельбы, устроенной ее одноклассником. Актуальный фильм о поп-культуре и насилии, которые идут рука об руку в XXI веке. В главной роли — умница и красавица Натали Портман, которая своей игрой вполне заслуживает номинацию на «Оскара» в копилку своих карьерных достижений. Роль второго плана отведена Джуду Лоу, пишет Adme.ru.

Рейтинг IMDb — 6,3.

2. «Вернуть Бена» (Ben Is Back)

Бен — настоящий траблмейкер. В канун Рождества он, бежав из реабилитационного центра, сваливается любящей, но уже натерпевшейся матери на голову. Она встречает сына с распростертыми объятиями, но вскоре понимает, что Бен не изменился и от него не стоит ждать ничего, кроме новых проблем. Насколько далеко этой сильной женщине придется зайти, чтобы уберечь сына? Джулия Робертс в паре с Лукасом Хеджесом заставляет зрителя пережить настоящую драму.

Рейтинг IMDb — 6,8.

3. «Восьмой класс» (Eighth Grade)

В этой честной и ультрасовременной картине о трудностях взросления рассказывается о проблемах обычной девочки-подростка, восьмиклассницы Кейлы. Стеснительная девочка, чтобы дать отпор своим страхам и комплексам, ведет видеоблог о самооценке и любви к себе. Как и любому человеку переходного возраста, ей приходится несладко. Фильм, темы которого подберут ключик к сердцу зрителей, имеет все шансы получить номинацию «Лучший оригинальный сценарий».

Рейтинг IMDb — 7,6.

4. «Время возмездия» (Destroyer)

Эрин внедряется в преступную группировку. Во время нелегкой службы она влюбляется в коллегу, но вскоре одна спецоперация идет наперекосяк и приводит к настоящей трагедии. Эрин находит в себе силы, чтобы отомстить, ее вряд ли удастся остановить. Для этой роли Николь Кидман изменилась до неузнаваемости, чем вкупе с актерским талантом наверняка заслужит номинацию «Лучшая женская роль».

Рейтинг IMDb — 6,6.

5. «Красивый мальчик» (Beautiful Boy)

Дэвид (Стив Карелл) никак не может понять, как его любимый сын (Тимоти Шаламе) из милого умного мальчика превратился в отчаявшегося наркомана. Ведь мальчик рос в любящей обеспеченной семье и всегда отлично учился. Что упустили родители, когда их обожаемый сын свернул на извилистую тропу? Вполне возможно, что за отличную игру будут номинированы оба актера (Карелл и Шаламе).

Рейтинг IMDb — 7,3.

6. «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?)

Комедийная драма с Мелиссой МакКарти в главной роли основана на реальных событиях и рассказывает историю писательницы-авантюристки, которая из-за нужды подделывает письма знаменитостей. Живые диалоги, интересная история и яркие персонажи, особенно сама писательница в исполнении МакКарти, которую мы привыкли видеть в комедийном амплуа. Многие критики прочат актрисе номинацию на «Оскара», и мы считаем, что вполне заслуженно.

Рейтинг IMDb — 7,6.

7. «Наркокурьер» (The Mule)