Очень эффектное фото: Киану Ривз изъявил желание сыграть Росомаху – и вот как это выглядит

Киану Ривз уже играл персонажа комиксов – Константина, и когда-то упоминал, что был бы не против примерить образ Бэтмена или Росомахи. Издание ScreenGeek вернулось к этому разговору и поинтересовалось, кого из супергероев Киану хочет сыграть больше. Победа была за Росомахой. «Да, я хотел сыграть этого персонажа, и теперь вакансия вновь открыта», – сказал Ривз. Поклонники Росомахи сразу же начали обсуждать, что это был бы за кастинг, а художник BossLogic в своем Instagram представил свой взгляд на Киану Ривза в роли Росомахи.