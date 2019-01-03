Очень эффектное фото: Киану Ривз изъявил желание сыграть Росомаху – и вот как это выглядит

После съемок в фильме «Логан» Хью Джекман официально «повесил когти на гвоздь». Поклонники сомневаются, что спустя семнадцать лет другой актер сможет заменить звезду в образе Росомахи. Но кое-кто все же изъявил желание, и это звезда «Джона Уика» Киану Ривз. В беседе с порталом ScreenGeek актер признался, что хотел бы сыграть супергероя, а художник BossLogic представил, как это могло бы выглядеть.
Киану Ривз уже играл персонажа комиксов – Константина, и когда-то упоминал, что был бы не против примерить образ Бэтмена или Росомахи. Издание ScreenGeek вернулось к этому разговору и поинтересовалось, кого из супергероев Киану хочет сыграть больше. Победа была за Росомахой. «Да, я хотел сыграть этого персонажа, и теперь вакансия вновь открыта», – сказал Ривз. Поклонники Росомахи сразу же начали обсуждать, что это был бы за кастинг, а художник BossLogic в своем Instagram представил свой взгляд на Киану Ривза в роли Росомахи.
Подписчики по-разному отнеслись к такой идее. Одни отметили, что актеру уже 50 лет, и он староват для роли нестареющего Логана. Другие решили, что Киану скорее подходит на роль Ночного Змея из Людей Икс. А третьи и вовсе заявили, что миру не нужен новый Росомаха. Через пару часов художник добавил еще один пост с таким же рисунком, где он внес в образ персонажа важную деталь – карандаши вместо когтей, тем самым, делая отсылку к фильму «Джон Уик».
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