Чт, 3.01.2019

Уже совсем скоро! В кинотеатрах Apollo пройдут кинопоказы для матерей с младенцем

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ФОТО: Промо

Если мама хочет в кино, то она идет в кино! Совместно с сетью Apotheka кинотеатры Apollo проводят кинодень, где каждая мать сможет вместе со своим маленьким ребенком насладиться просмотром фильма, не переживая о том, что плачь ребенка может кому-то помешать. Ведь все зрители сеанса тоже с детьми. 

Во время кинодня матерям представляются различные новые товары и услуги как для детей, для и для матерей. 

Более подробно о дне в кино с ребенком:

Матери с малышами смотрят кино тоже. Одновременно показы идут как минимум в двух залах. В одно зале какой-то мультфильм, а в другом - что-то больше для матерей. Фильмы выбраны так, чтобы подходили и для совсем маленьких деток. Картины показываются в формате 2D. Освещение в кинозале приглушено и звук тише обычного. 

Билеты на кинодень в кинотеатры Apollo можно купить на их домашней страничке - www.apollokino.ee - там можно выбрать кинотеатр и фильм. 

В кино приглашаются отцы с маленькими детьми, бабушки и дедушки с внуками и внучками. В этот день будет открыта специальная парковка для колясок и установлен пеленальный столик. 

Мероприятие пройдет 8 и 9 января в пяти разных кинотеатрах Apollo в Эстонии. 

Более подробно о мероприятии можно прочитать ЗДЕСЬ! 

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