Уже совсем скоро! В кинотеатрах Apollo пройдут кинопоказы для матерей с младенцем

Если мама хочет в кино, то она идет в кино! Совместно с сетью Apotheka кинотеатры Apollo проводят кинодень, где каждая мать сможет вместе со своим маленьким ребенком насладиться просмотром фильма, не переживая о том, что плачь ребенка может кому-то помешать. Ведь все зрители сеанса тоже с детьми.
Во время кинодня матерям представляются различные новые товары и услуги как для детей, для и для матерей.
Более подробно о дне в кино с ребенком:
Матери с малышами смотрят кино тоже. Одновременно показы идут как минимум в двух залах. В одно зале какой-то мультфильм, а в другом - что-то больше для матерей. Фильмы выбраны так, чтобы подходили и для совсем маленьких деток. Картины показываются в формате 2D. Освещение в кинозале приглушено и звук тише обычного.
Билеты на кинодень в кинотеатры Apollo можно купить на их домашней страничке - www.apollokino.ee - там можно выбрать кинотеатр и фильм.
В кино приглашаются отцы с маленькими детьми, бабушки и дедушки с внуками и внучками. В этот день будет открыта специальная парковка для колясок и установлен пеленальный столик.
Мероприятие пройдет 8 и 9 января в пяти разных кинотеатрах Apollo в Эстонии.
Более подробно о мероприятии можно прочитать ЗДЕСЬ!