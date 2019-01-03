Уже совсем скоро! В кинотеатрах Apollo пройдут кинопоказы для матерей с младенцем

Во время кинодня матерям представляются различные новые товары и услуги как для детей, для и для матерей.

Более подробно о дне в кино с ребенком:

Матери с малышами смотрят кино тоже. Одновременно показы идут как минимум в двух залах. В одно зале какой-то мультфильм, а в другом - что-то больше для матерей. Фильмы выбраны так, чтобы подходили и для совсем маленьких деток. Картины показываются в формате 2D. Освещение в кинозале приглушено и звук тише обычного.

Билеты на кинодень в кинотеатры Apollo можно купить на их домашней страничке - www.apollokino.ee - там можно выбрать кинотеатр и фильм.

В кино приглашаются отцы с маленькими детьми, бабушки и дедушки с внуками и внучками. В этот день будет открыта специальная парковка для колясок и установлен пеленальный столик.

Мероприятие пройдет 8 и 9 января в пяти разных кинотеатрах Apollo в Эстонии.