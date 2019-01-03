Чт, 3.01.2019

Галерея: как прошла премьера новой части эстонского мультика про собачку Лотте

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Анимационный эстонский фильм «Лотте и пропавшие драконы» был выпущен в рамках общегосударственной культурной программы - ЭР 100. Премьера мультика прошла 2 января.

История уже полюбившейся местной публике собачки Лотте в новом ключе будет рассказана зрителям. Собака живет в деревне изобретателей. В этом сезоне у нее будет сестричка, с которой они вместе покорят мир. 

Героев мультфильма озвучивают Эвелин Выйгемаст, Хельми Тулев, Майт Мальмстен, Элина Рейноль и Сепо Сеэман. 

Жанр: семейный анимационный фильм

Возрастное ограничение: отсутствует, 0+

Продолжительность: 1 час 18 минут

Смотрите в кинотеатрах Apollo с 4 января 2019 года. 

Смотрите галерею с премьерного показа мультфильма! И, конечно же, тоже отправляйтесь в кинотеатры Apollo в поисках этого аниме. 

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