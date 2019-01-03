Галерея: как прошла премьера новой части эстонского мультика про собачку Лотте

Анимационный эстонский фильм «Лотте и пропавшие драконы» был выпущен в рамках общегосударственной культурной программы - ЭР 100. Премьера мультика прошла 2 января.
История уже полюбившейся местной публике собачки Лотте в новом ключе будет рассказана зрителям. Собака живет в деревне изобретателей. В этом сезоне у нее будет сестричка, с которой они вместе покорят мир.
Героев мультфильма озвучивают Эвелин Выйгемаст, Хельми Тулев, Майт Мальмстен, Элина Рейноль и Сепо Сеэман.
Жанр: семейный анимационный фильм
Возрастное ограничение: отсутствует, 0+
Продолжительность: 1 час 18 минут
Смотрите в кинотеатрах Apollo с 4 января 2019 года.
Смотрите галерею с премьерного показа мультфильма! И, конечно же, тоже отправляйтесь в кинотеатры Apollo в поисках этого аниме.