Чт, 3.01.2019
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  • Это стоит послушать! Пять лучших хитов из фильмов 2018 года по версии «Золотого глобуса»

Это стоит послушать! Пять лучших хитов из фильмов 2018 года по версии «Золотого глобуса»

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Dolly Parton ja drag queen Jason Cosmo Dolly Partonina filmi «Dumplin'» esilinastusel Hollywoodis.

ФОТО: NINA PROMMER / EPA / Scanpix

Уже в грядущее воскресенье в Лос-Анджелесе пройдет 76-я церемония вручения премий «Золотой глобус». Помимо деятелей кино и актеров своей минутой славы смогут насладиться певцы и певицы. 

Представляем вашему вниманию топ-5 песен, которые точно известны и кинозрителям из Эстонии. Одна из песен - из фильма «Звезда родилась». И другие. 


1. «All The Stars» из фильма «Черная пантера» (Black Panther), автор и исполнитель Кендрик Ламар. 

Впечатляющий фильм-комикс номинирован еще в двух категориях: «лучший драматический фильм» и «лучшая оригинальная музыка». 

2. «Girl In The Movies» из фильма «Пышка», исполнительница хита, она же его автор - кантри-певица Долли Партон.

3. «Requiem For A Private War» из фильма «Частная война», автор и исполнитель Энни Леннокс.

4. «Revelation» из фильма «Стертая Личность, авторы и исполнители Troye Sivan & Jónsi.

5. «Shallow» из фильма «Звезда родилась», исполнители и соавторы Брэдли Купер и Леди Гага. Фильм номинирован еще в четырех номинациях: «лучшая драма», «лучшая мужская и женская роли в драме» и «лучший режиссер».

Приятного прослушивания!

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