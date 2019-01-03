Это стоит послушать! Пять лучших хитов из фильмов 2018 года по версии «Золотого глобуса»

Представляем вашему вниманию топ-5 песен, которые точно известны и кинозрителям из Эстонии. Одна из песен - из фильма «Звезда родилась». И другие.



1. «All The Stars» из фильма «Черная пантера» (Black Panther), автор и исполнитель Кендрик Ламар.

Впечатляющий фильм-комикс номинирован еще в двух категориях: «лучший драматический фильм» и «лучшая оригинальная музыка».





2. «Girl In The Movies» из фильма «Пышка», исполнительница хита, она же его автор - кантри-певица Долли Партон.

3. «Requiem For A Private War» из фильма «Частная война», автор и исполнитель Энни Леннокс.

4. «Revelation» из фильма «Стертая Личность, авторы и исполнители Troye Sivan & Jónsi.

5. «Shallow» из фильма «Звезда родилась», исполнители и соавторы Брэдли Купер и Леди Гага. Фильм номинирован еще в четырех номинациях: «лучшая драма», «лучшая мужская и женская роли в драме» и «лучший режиссер».