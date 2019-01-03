Жители Эстонии всё больше ценят отечественные фильмы

По словам главы Института кинематографии Эдит Сепп, эти цифры говорят о живом и растущем интересе эстонской публике к отечественному кино. "В этом году в первую десятку кинопроката вошли сразу три эстонских фильма, а доля эстонского кино составила 15%. О таком результате мы мечтали годами", - сказала Сепп, по мнению которой решение создать специальную кинопрограмму к столетию республики себя полностью оправдало, пишет Rus.Err.ee.