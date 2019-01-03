Жители Эстонии всё больше ценят отечественные фильмы

2018 год, по всей видимости, стал самым кассовым в истории эстонского кино. На сеансы отечественных фильмов пришло рекордное количество зрителей - 600 тысяч человек - половина всего населения страны. Публику волновала документалистика, драмы и короткометражки. Наши.
По словам главы Института кинематографии Эдит Сепп, эти цифры говорят о живом и растущем интересе эстонской публике к отечественному кино. "В этом году в первую десятку кинопроката вошли сразу три эстонских фильма, а доля эстонского кино составила 15%. О таком результате мы мечтали годами", - сказала Сепп, по мнению которой решение создать специальную кинопрограмму к столетию республики себя полностью оправдало, пишет Rus.Err.ee.
Среди эстонских фильмов в кинопрокате в прошлом году лидирует "Встреча выпускников 2: Свадьбы и похороны", который посмотрели свыше 146 000 зрителей.
В общей сложности на экраны кинотеатров в 2018 году вышли 14 эстонских игровых фильмов, десять документальных фильмов и три сборника короткометражных фильмов.