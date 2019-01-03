Чт, 3.01.2019
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Новая часть ужастика «Счастливого нового дня смерти»: героиня каждое утро просыпается в один и тот же день

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«Palju õnne surmapäevaks 2»

ФОТО: IMDB

«Счастливого нового дня смерти» — предстоящий американский комедийный фильм ужасов 2019 года, снятый режиссёром Кристофером Бо Лэндоном. Сиквел фильма «Счастливого дня смерти» 2017 года. Выход в прокат в Эстонии назначен на 15 февраля 2019 года.

На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок — праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья… 

Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!

Смотрите фильм в кинотеатрах Apollo с 15 февраля 2019 года. 

Расписание сеансов фильма найдете ЗДЕСЬ!

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