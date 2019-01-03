Новая часть ужастика «Счастливого нового дня смерти»: героиня каждое утро просыпается в один и тот же день

На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок — праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья…