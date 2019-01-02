После нового фильма политическая карьера скандального Сильвио Берлускони под угрозой? Это провокация?!

Картина выходит в эстонский прокат 4 января 2019 года.

В основе сюжета - история итальянского политика и медиамагната Сильвио Берлускони, который четыре раза занимал пост премьер-министра Италии.

"Тиран и шутник, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер - Сильвио Берлускони стал иконой для итальянских нуворишей. На сумасшедших вечеринках и дорогих приемах в Риме и на Сардинии, среди разврата и калейдоскопа девушек его всегда окружают самые влиятельные и самые опасные люди, готовые на все, чтобы получить доступ к живой легенде", - говорится в синопсисе киноленты.

Главные роли в фильме исполнили Тони Сервилло, Елена София Риччи, Риккардо Скамарчио.

Картина получила премии "Серебряная лента" Итальянской национальной ассоциации киножурналистов за лучшую женскую роль, сценарий, женскую и мужскую роли второго плана.

Как считает сам Берлускони, этот фильм может напомнить итальянцам его скандальные секс-вечеринки в стиле «бунга-бунга», из-за чего шансы вернуться мужчины в политику стремительно уменьшаться. «Я слышал об этом фильме. Говорят, что это политическая атака меня. Я надеюсь, что эти слухи не отвечают действительности», - передает слова Берлускони дистрибьютор фильма.

Смотрите фильм в кинотеатрах Эстонии начиная с 4 января.