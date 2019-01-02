Как режиссер из российской провинции покорил весь мир

Режиссер из Екатеринбурга Алексей Федорченко снял один из лучших российских фильмов этого года. Его «Война Анны» рассказывает историю маленькой девочки, которая во время Второй мировой потеряла семью и несколько лет пряталась от мира в камине немецкой комендатуры. Федорченко вообще — специалист по невероятным историям, в которые заставляет поверить даже искушенных зрителей. Благодаря этому искусству о режиссере из российской провинции узнал весь мир. Русский TVNET встретился с Алексеем Федорченко во время его пребывания на Рижском кинофестивале и расспросил о секретах мастерства, сообщает издание Rus.Tvnet.lv.

Алексей Федорченко ворвался в мировой кинематограф в 2005 году с полнометражным дебютом «Первые на луне», получившим приз на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты». Фильм был стилизован под документальное ретро-кино и рассказывал о сенсационной находке журналистов: оказывается, еще до Великой Отечественной войны в СССР была создана первая ракета и готовился полет космонавтов на Луну…

Документальные кадры и рассказы свидетелей создавали полную иллюзию реальности происходящего. И многие зрители на это купились, а оказалось — что все показанное в фильме фейк, потому что снят он в жанре мокьюментари — псевдодокументального кино.

Следующим прорывом в карьере Федорченко стали «Овсянки» (2010), фильм, получивший призы ФИПРЕССИ и экуменического жюри в Венеции. Это была история о муже и любовнике, которые едут хоронить любимую женщину по таинственным (и, как окажется, вымышленным) обрядам реально существующего народа мари — малочисленного финского племени, жившего в Поволжье и растворившегося среди русских. Продолжением этой истории стала картина «Небесные жены луговых мари» (2012) - 23 новеллы о марийских женщинах и традициях загадочного народа.

В 2014 году много шуму наделали «Ангелы революции» - якобы основанная на реальных событиях история Казымского восстания, случившегося в 1934 году. Коммунисты-авангардисты — кинорежиссеры и фотографы — отправляются в тундру агитировать ненецких оленеводов и шаманов за советскую власть. Кончается эта затея для революционеров печально...

В этом году вышла «Война Анны» — невероятным образом Федорченко удалось снять жизнеутверждающее кино на одну из самых болезненных тем истории — тему холокоста. «Наша Анна Франк, наша Алиса в Зазеркалье», — пишет о фильме критик Антон Долин. С обсуждения этой картины мы и начинаем беседу с режиссером.

- Алексей, в одном интервью по поводу «Войны Анны» вы сказали, что решили закрыть для себя тему войны. Разве это возможно — закрыть эту тему?

- Я имел в виду, что не буду возвращаться к этой теме пока. Я сочиняю историю и закрываю для себя какой-то исторический пласт. Так я пока закрыл для себя военную эпоху.

- В основу фильма легли реальные события?

- Да, я нашел в интернете сообщение о том, что девочка два года скрывалась от нацистов в военной комендатуре. Это послужило толчком к началу работы.

- Где вы нашли девочку Марту Козлову, исполнительницу главной роли?

- В интернете увидел фотографию. Ей там было 4-5 лет, меня поразило ее иконообразное лицо, я сразу понял, что это та самая девочка и начал писать историю. Почувствовал, что она сможет сыграть.

Алексей Федорченко на "Кинотавре" ФОТО: SCANPIX/TASS

- Вы сразу нашли к девочке подход? Как добились от нее такой самоотдачи?

- Я работал с детьми и раньше. Но специально подход к ней не искал, работал с ней как со взрослой актрисой. Я знал, чего от нее хотел и лишних заданий не задавал. Марта оказалась спокойной, нужно было просто уметь ее снять, уловить какие-то состояния, которые приходилось ждать часами.

- Не боялись травмировать психику ребенка во время съемок?

- Не боялся, потому что там нечем было травмировать.

Среда была очень комфортной, Марта полюбила этот деревянный камин и в любую свободную минутку залезала туда, сидела со своим котом, читала, спала.

Такой мирок себе устроила, где можно спрятаться.

- Чем заинтересовала вас эта история?

- Тем, что это удивительная история, а я историями не разбрасываюсь. Я когда придумываю сюжет, стараюсь доработать его до сценария, а лучше до фильма. Так как по заказу никогда не работаю, все время пополняю сценарный портфель. У меня сейчас есть 4-5 готовых сценариев, любой могу снимать и люблю их одинаково.

- Вы так всегда работаете? Финасирование ищете сразу под несколько проектов?

- Да, мне интереснее предложить продюсеру 5 сценариев, и ему легче выбрать из нескольких вариантов.

- Слышала, что ваш новый фильм «Последняя милая Болгария» будет посвящен писателю Михаилу Зощенко.

- Это фильм по мотивам книги Зощенко «Перед восходом солнца». Там Зощенко препарировал свою меланхолию, свое сознание, находил в памяти события, факты, которые могли повлиять на его психику.

Любовь, предательство, война, ранение, детские переживания, отношения с родителями. Это такой психоаналитический детектив.

- То есть юмора зощенковского там будет мало?

- Да, книжка грустная. Михаил Зощенко был депрессивный товарищ. Редко улыбался. Действие фильма происходит в 1943 году в эвакуации в Алма-Ате, где он писал свою книгу. Очень интересный получился город, потому что Алма-Ата в 40-е была киногородом, там в эвакуации работали все известные режиссеры - братья Васильевы, Трауберг, Ромм, Эйзенштейн снимал «Ивана Грозного». Этот город мы воссоздали на съемочной площадке, Эйзенштейн стал одним из героев фильма.

- А кто Зощенко играет?

- Константин Этунин. У нас актеры из Екатеринбурга играют. В этом городе я снимал Алма-Ату и всю жизнь Зощенко от Полтавы до Петрограда.

- Почему вы выбрали для фильма такое название?

- Потому что главный герой не Зощенко, а человек, который находит дневники писателя и проводит свое расследование. А он мичуренец-плодовод, приехавший в Алма-Ату, чтобы спасти сорт яблок, который вывел его отец и назвал в память о жене-болгарке «Милая Болгария». В пожаре погиб весь сад, осталось одно яблоко.

Актриса Юлия Ауг и режиссер Алексей Федорченко на Венецианском кинофестивале ФОТО: Reuters/ScanPix

- Говорят, вы у себя в Екатеринбурге можете снять все, что угодно - и Мексику, и Чили. Почему вы выбрали снимать именно там? Вы так привязаны к родному городу?

- Я выезжаю, но каждая поездка - это деньги, а бюджет ограничен, приходится экономить.

- Ваши проекты финансирует государство?

- Да, обычно деньги дает государство. Но сотрудничал я и с частными продюсерами, когда снимал «Овсянки». И «Война Анны» была создана на частные деньги.

- Приходится ли вам идти на компромиссы с государством?

- До сих пор не приходилось.

- То есть вам ничего не навязывали?

- Да, давали полную свободу.

- Слышала, что вы затеяли документальный проект о кинематографе 90-х, о том, как делали кино в то время. Расскажите о нем.

- Да, ведь я был замдиректором по экономике Свердловской киностудии, все происходило у меня на глазах. И безденежье, и малокартинье, и бандитские захваты и перестрелки - сейчас это малопредставимые события, но я принимал в них участие.

И если в двухтысячные, когда я писал сценарий, эта история казалась жесткой драмой, то сейчас она воспринимается как комедия. Время изменилось, изменилось и восприятие... Тогда нас убивали каждый день, такой был Чикаго. Сейчас все спокойно.

- Не посещала вас мысль снять фильм о современном Екатеринбурге?

- Нет. Я же не делаю фильм о войне, фильм о городе, фильм о Зощенко. Я нахожу удивительную историю, которая может потрясти, и рассказываю ее. А она уже рассказывает о чем-то большем.

- Кто вам помогает находить такие истории?

- Я их сам нахожу. В чем-то это сродни работе сотрудника НИИ. Сейчас, например, начинаю писать историю про северный Кавказ, это потребует полгода года чтения источников, кропотливой работы, поиска.

- О чем именно будет фильм?

- Об отношениях России и Кавказа в 19 веке. О том, как Россия повлияла на Кавказ, как Кавказ влиял на Россию.

- Будут там известные персонажи?

- Конечно. Все кто там действовали. С нашей стороны и Пушкин, и Лермонтов, и Менделеев, и Лев Толстой, и Пирогов.

- То есть вы замахнулись на эпос?

- Да, сюжет разворачивается с начала 19 века, с язычества чеченского и до 1913 года, когда последний абрек объявил газават России.

- Смотрите ли вы сериалы? И сами не хотели бы снять сериал?

- Я снял один маленький шестисерийный сериал в 2005 году. Но это не мой ритм, сериалы больше снимать не хочу. И сам сериалы не смотрю, впрочем, как и кино.

- Говорят, кино сейчас в кризисе. А в сериалах вся сила...

- Нет кризиса не чувствую.

- Почему фильмы не смотрите? Нет интереса?

- Интерес есть скорее к литературе, чем к кино. Меня больше привлекают исторические, научные произведения. Например, сейчас изучаю деятельность ученых 20-30 годов 20-го века – химиков, востоковедов. Многих из них репрессировли, они просто исчезли.

- Стоит ли ждать от вас нового фильма-мокьюментари?

- Есть очень хороший сценарий, в портфеле лежит. Это европейский проект на немецком языке, он предполагает съемки в Германии и Колумбии.

- Съемки на иностранных языках не страшат?

- Нет, я же снимал на марийском языке (смеется).