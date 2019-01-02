Ср, 2.01.2019
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  • Вы готовы смеяться от души? Скоро выходит российский фильм «Бабушка легкого поведения 2»!

Вы готовы смеяться от души? Скоро выходит российский фильм «Бабушка легкого поведения 2»!

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ФОТО: скриншот видео

Уже в начале этого года поклонников российского юмора порадуют кинотеатры комедией «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители». 

В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.

Возрастное ограничение отсутствует, фильм длится полтора часа. 

Смотрите эту комедию в кинотеатрах Apollo с 1 февраля 2019 года. 

Билеты и расписание сеансов - ЗДЕСЬ! Трейлер фильма смотрите ниже. 

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