Вы готовы смеяться от души? Скоро выходит российский фильм «Бабушка легкого поведения 2»!
2 января 2019, 16:08
Уже в начале этого года поклонников российского юмора порадуют кинотеатры комедией «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители».
В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.
Возрастное ограничение отсутствует, фильм длится полтора часа.
Смотрите эту комедию в кинотеатрах Apollo с 1 февраля 2019 года.
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