Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2019 года

Взглянув на список грядущих премьер, очень хочется перемотать время вперед и побыстрее в них погрузиться. Но, увы, мир устроен иначе. А потому усаживаемся поудобнее, запасаемся терпением и ждем официальных релизов! Пишет 112.ua.

«Мэри Поппинс возвращается»

Откроют год новые приключения самой популярной няни на свете – Мэри Поппинс. Обновить и, более того, дополнить знаменитую историю вновь возьмется Disney, снявший в 1964 году музыкальную экранизацию одноименной серии книг Памелы Трэверс, удостоившуюся сразу пяти "Оскаров". Текущая картина сюжетно их продолжит. Ее действие перенесется на 25 лет вперед, в Лондон 1935 года. Бывшие подопечные Леди Совершенства уже успеют к этому времени вырасти сами и обзавестись потомством и сопутствующими проблемами, помочь с которыми и возьмется няня-волшебница. А воплотит ее образ в этот раз блистательная Эмили Блант.

«Стекло»

В свою очередь для любителей мистики и ужасов мастер жанра М. Найт Шьямалан готовит особый сюрприз. После ошеломительного успеха "Сплита" (2016), познакомившего нас с довольно необычным преступником, страдающим расстройством множественной личности, режиссер решил развить его историю. Причем, не просто развить, а объединить с героями своей более ранней работы – фантастического триллера "Неуязвимый". А потому в новом фильме мы увидим сразу троих уже знакомых сверхлюдей (Джеймс Макэвой, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон), каждый из которых обладает выдающимися способностями, но по иронии судьбы находится в психиатрической лечебнице.

«Мстители: Завершение»

Продолжение, а точнее завершение получит и самая громкая комикс-история последних лет. К концу своей третьей фазы Кинематографическая вселенная Marvel готовит для нас нечто необычайное, что стало очевидным после шокирующей "Войны бесконечности". В новых "Мстителях" мы увидим мир после трагической битвы с Таносом. Потеряв половину своих, супергерои будут пытаться оправиться от произошедшего, а заодно разработать новый план противостояния могущественному противнику. Очень хочется надеяться, что им все же удастся реализовать предсказанный Доктором Стрэнджем победный исход событий, шансы на который неумолимо сводятся к одному на 14 миллионов.

«Аладдин»

Еще один громкий перезапуск 2019 года предложит нам погрузиться в волшебную атмосферу Востока, напомнив историю бедного воришки Аладдина, беззаветно влюбленного в принцессу Жасмин. Анимационная экранизация популярной сказки, выпущенная студией Disney в 1992 году, стала для нее одним из самых удачных проектов. У нынешнего игрового ремейка, уверены, тоже есть все шансы на успех, ведь снимать его взялся британский "рок-н-рольщик" Гай Ричи, а образ Джинна примерил на себя неотразимый Уилл Смит.

«Рокетмен»