Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2019 года

В наступающем сезоне мы увидим заключительную часть "Мстителей" и киноверсию легендарного "Короля Льва".
Взглянув на список грядущих премьер, очень хочется перемотать время вперед и побыстрее в них погрузиться. Но, увы, мир устроен иначе. А потому усаживаемся поудобнее, запасаемся терпением и ждем официальных релизов! Пишет 112.ua.
«Мэри Поппинс возвращается»
Откроют год новые приключения самой популярной няни на свете – Мэри Поппинс. Обновить и, более того, дополнить знаменитую историю вновь возьмется Disney, снявший в 1964 году музыкальную экранизацию одноименной серии книг Памелы Трэверс, удостоившуюся сразу пяти "Оскаров". Текущая картина сюжетно их продолжит. Ее действие перенесется на 25 лет вперед, в Лондон 1935 года. Бывшие подопечные Леди Совершенства уже успеют к этому времени вырасти сами и обзавестись потомством и сопутствующими проблемами, помочь с которыми и возьмется няня-волшебница. А воплотит ее образ в этот раз блистательная Эмили Блант.
«Стекло»
В свою очередь для любителей мистики и ужасов мастер жанра М. Найт Шьямалан готовит особый сюрприз. После ошеломительного успеха "Сплита" (2016), познакомившего нас с довольно необычным преступником, страдающим расстройством множественной личности, режиссер решил развить его историю. Причем, не просто развить, а объединить с героями своей более ранней работы – фантастического триллера "Неуязвимый". А потому в новом фильме мы увидим сразу троих уже знакомых сверхлюдей (Джеймс Макэвой, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон), каждый из которых обладает выдающимися способностями, но по иронии судьбы находится в психиатрической лечебнице.
«Мстители: Завершение»
Продолжение, а точнее завершение получит и самая громкая комикс-история последних лет. К концу своей третьей фазы Кинематографическая вселенная Marvel готовит для нас нечто необычайное, что стало очевидным после шокирующей "Войны бесконечности". В новых "Мстителях" мы увидим мир после трагической битвы с Таносом. Потеряв половину своих, супергерои будут пытаться оправиться от произошедшего, а заодно разработать новый план противостояния могущественному противнику. Очень хочется надеяться, что им все же удастся реализовать предсказанный Доктором Стрэнджем победный исход событий, шансы на который неумолимо сводятся к одному на 14 миллионов.
«Аладдин»
Еще один громкий перезапуск 2019 года предложит нам погрузиться в волшебную атмосферу Востока, напомнив историю бедного воришки Аладдина, беззаветно влюбленного в принцессу Жасмин. Анимационная экранизация популярной сказки, выпущенная студией Disney в 1992 году, стала для нее одним из самых удачных проектов. У нынешнего игрового ремейка, уверены, тоже есть все шансы на успех, ведь снимать его взялся британский "рок-н-рольщик" Гай Ричи, а образ Джинна примерил на себя неотразимый Уилл Смит.
«Рокетмен»
А среди наиболее ожидаемых биографий сложно не отметить ленту "Рокетмен", в основу которой легла жизнь культового поп-рок музыканта Элтона Джона. Как и "Богемная рапсодия" (теперь уже прошлогодняя), новинка столкнулась со сложностями производства. Впервые о ее появлении заговорили еще в 2012 году. С тех пор проект несколько раз менял режиссера и исполнителя главной роли, пока выбор наконец-то не пал на Декстера Флетчера и Тэрона Эджертона соответственно. Ранее их творческий тандем уже подарил миру ироничную спортивную драму "Эдди "Орел", получившую довольно неплохие отзывы, что позволяет рассчитывать на отличный результат и теперь.
«Король Лев»
Дополнит список киноадаптаций популярных мультфильмов (хотя, скорее, возглавит его) новый "Король Лев" – ремейк диснеевского шедевра 1994 года, которому удалось не только заработать пару "Оскаров", но и утвердиться в качестве одного из самых успешных проектов в истории мирового кинематографа. Событийно новая лента будет близка к оригиналу и станет его фотореалистичным пересказом. Постановку же осуществит Джон Фавро, снявший марвеловского "Железного человека" (первые две части) и недавнюю "Книгу джунглей", получившую "Оскар" за спецэффекты.
«Однажды в Голливуде»
Выделиться из череды ремейков и сиквелов обещает новая работа Квентина Тарантино – его девятый по счету фильм (напомним, после десятого режиссер обещал уйти из кинематографа), драматический триллер "Однажды в Голливуде". Его сюжет будет строиться вокруг известного маньяка Чарльза Мэнсона и связанных с ним убийств, одной из жертв которых стала Шэрон Тейт, беременная жена Романа Полански. Судя по тизеру, лента получит хорошую динамику и смысловую нагрузку, а также покажет много узнаваемых лиц, среди которых можно выделить как минимум Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта, Марго Робби и Курта Рассела.
«Джокер»
Еще одна ожидаемая комикс-история 2019 года – спин-офф бэтмениады о Джокере. Этот дисишный суперзлодей уже неоднократно появлялся в различных экранизациях. Ранее его играл и Джек Николсон, и Хит Леджер и даже Джаред Лето, создавший для "Отряда самоубийц", пожалуй, наиболее эксцентричный образ этого героя. Если верить слухам, новинка не будет иметь отношения к вселенной "Лиги справедливости", взамен положив начало своей собственной. А сюжетно она сосредоточится на ранних годах Джокера и расскажет о его становлении и утверждении в качестве безумного преступника.
«Терминатор»
Богатый на сиквелы 2019-й также подарит нам нового "Терминатора" – шестой фильм культовой франшизы, однако идейно связанный лишь с первыми двумя частями, а не их куда менее успешными продолжениями. Содержание ленты пока не разглашается, но уже известно, что ее постановкой займется режиссер первого "Дэдпула" Тим Миллер. Кроме того, примечательна новинка и тем, что к своему образу вернется не только Арнольд Шварценеггер, время от времени напоминавший публике о T-800, но и Линда Хэмилтон – единственная и неповторимая Сара Коннор, которую мы не видели почти 30 лет.
«Звездные войны: Эпизод ІХ»
А завершение года принесет девятый (все еще безымянный) эпизод "Звездных войн". После громкого возвращения космической саги в 2015 году мы уже успели насладиться четырьмя картинами – двумя эпизодами и таким же количеством спин-оффов. Впереди же нас ждет еще больше интересного – сериалы, анимации и даже новая, четвертая по счету трилогия. Что касается заключительной части трилогии сиквелов, на сегодня известно, что ее события получат развитие через год после "Последних джедаев", в некоторых сценах появится Кэрри Фишер, ну а режиссером выступит Джей Джей Абрамс, снявший также седьмой эпизод.