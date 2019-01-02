Рецензия! «Ёлки Последние»: давай, до свидания! Стоит ли идти на комедию?

Женя (Сергей Светлаков) собрался переезжать с семьей в Якутию, ввиду чего Боря (Иван Ургант) загрустил и стал прикладывать усилия, чтобы удержать друга около себя. Юная продавщица из ларька (Екатерина Агеева) узнала в покупателе актёра из сериалов (Марк Богатырёв); тот наговорил ей комплиментов и даже расцеловал — и девушка побежала за ним на край света, когда он уехал на поезде, пишет Vologda-poisk.ru.

Жуткая женщина Галина (Валентина Мазунина) похитила певичку Веру Брежневу, чтобы с её помощью помирить мужа (Антон Богданов) со свёкром (Юрий Кузнецов). Лыжник (Александр Домогаров-младший) влюбился в работницу «Макдональдса», а сноубордист (Александр Головин) выступил в роли сводника. Потешный дядя Юра (Дмитрий Нагиев) всё никак не решится сделать предложение усталой сожительнице (Елена Яковлева).

Название у седьмых «Ёлок», конечно, говорящее. Согласно словарю, «последний» — это не только «конечный в ряду однородных явлений», но и «низший в ряду подобных, самый незначительный из всех». В этом смысле данные «Ёлки», безусловно, «последние», хотя, казалось бы, ниже «Ёлок новых» годичной давности падать некуда. Но нет, есть еще куда: Тимур Бекмамбетов и и его команда способны на подлинные чудеса.

Говорить о «Ёлках Последних» особо нечего: всё и всеми уже сказано в течение восьми лет с момента появления первой серии. Сценаристы с режиссёрами, возможно, и сами соскучились сочинять и снимать всю эту пургу.

Здесь даже практически нет новых персонажей. Уже за счёт «эффекта нового лица» обращает на себя внимание малоизвестная Екатерина Агеева. Барышня вроде приятная — да только и ей приходится изображать набитую дуру: как известно, персонажей иного толка в сериале «Ёлки» нет и никогда не было.

Хуже всего с Ургантом и Светлаковым. Здесь им не смогли придумать даже мало-мальски внятной сюжетной линии. Получилась какая-то новелла про нежную мужскую дружбу. «Если дружишь, отпусти», — проникновенно говорит Светлаков Урганту в кульминационный момент. Это что, наш (российский) ответ оскароносной ленте «Зови меня своим именем»?

Органичнее всех, как и в прошлый раз, выглядит Нагиев — единственный из всех «ёлочных» актёров, кто способен играть комедию. Со своим фирменным безумным вращением глаз и на раз узнаваемыми повадками прапорщика Задова Дмитрий делает невозможное: новеллу с его участием можно смотреть почти без содрогания.

Всё остальные здесь — абсолютные полена и брёвна. Живых эмоций — ноль, зато от избытка комплексов никто не страдает. Кривляются и думают, что мы тут животики надорвём, на них глядючи. Нет, господа, не путайте бесстыдство с комическим даром. Умные советские актёры прекрасно знали: если позвали сниматься в комедии, а ты не прирожденный клоун вроде Никулина или Крамарова, играй посдержаннее — авось выйдет толк. И ведь выходил!