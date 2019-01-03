Галерея: в России состоялась грандиозная премьера фильма «Т-34» с Александром Петровым

Премьера фильма собрала: Андрея Смолякова, Марию Кожевникову, Ивана Телегина и Пелагею, Артема Михалкова и Дарью Баженову, Андрея Бурковского, Алексея Учителя, Романа Курцына, Полину Максимову, Николая Хомерики, Вячеслава Тельнова, Игоря Верника, Евгения Стычкина, Аглаю Тарасову, Сабину Ахмедову, Илью Глинникова, Кузьму Сапрыкина, Антона Мегердичева и Елену Панову, Игоря Мишина, Дмитрия Дюжева, Анжелику Каширину, Тату Бондарчук, Илью Малакова, Кристину Шаповалову, Кирилла Зайцева и других, пишет Russia.tv.

"Т-34" – это зрелищное и впечатляющее кино о силе русского характера и великой истории нашей страны. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и родины он готов идти до конца.