Галерея: в России состоялась грандиозная премьера фильма «Т-34» с Александром Петровым

В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" прошла долгожданная масштабная премьера блокбастера "Т-34". Новую картину режиссера Алексея Сидорова, автора "Бригады" и "Боя с тенью", любители кино ждали с нетерпением, поэтому мероприятие собрало культурную элиту России.
Премьера фильма собрала: Андрея Смолякова, Марию Кожевникову, Ивана Телегина и Пелагею, Артема Михалкова и Дарью Баженову, Андрея Бурковского, Алексея Учителя, Романа Курцына, Полину Максимову, Николая Хомерики, Вячеслава Тельнова, Игоря Верника, Евгения Стычкина, Аглаю Тарасову, Сабину Ахмедову, Илью Глинникова, Кузьму Сапрыкина, Антона Мегердичева и Елену Панову, Игоря Мишина, Дмитрия Дюжева, Анжелику Каширину, Тату Бондарчук, Илью Малакова, Кристину Шаповалову, Кирилла Зайцева и других, пишет Russia.tv.
"Т-34" – это зрелищное и впечатляющее кино о силе русского характера и великой истории нашей страны. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и родины он готов идти до конца.
В блокбастере снялись известные актеры Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Юрий Борисов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян и другие.
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