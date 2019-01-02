Фильм «Т-34» - скоро в кино Эстонии! История о советских танкистах, попавших в немецкий плен

В пограничье жизни и смерти - «Т-34»
Рекорд 2017 года в российском кино установил российский блокбастер «Движение вверх» — совместный проект телеканала «Россия 1» и студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Вышедший в самом конце 2017-го фильм стал самым кассовой российской картиной за всю историю российского кино. Общие сборы в кинотеатрах составили почти 3 миллиарда рублей (почти 40 миллионов евро), а ленту посмотрели 11,5 миллиона зрителей. Тоже рекорд. К Новому году поклонников российского кино ожидает новый большой подарок — фильм «Т-34», также снятый при поддержке «России 1». Действие — в годы Великой Отечественной. Это история о советских танкистах, попавших в немецкий плен и совершивших дерзкий побег.
Им предстоит противоборство, в котором у них практически не будет шансов остаться в живых. «Т-34» — грандиозный по замыслу и воплощению фильм на стыке множества жанров. Масштабный блокбастер, военные приключения, мелодрама и даже философская притча. В основе ленты — поединок двух танковых асов — младшего лейтенанта Ивушкина и немецкого штурмбаннфюрера Ягера, пишет Filmpro.ru.
Алексей Сидоров:
Я хотел бы, чтобы мы в конце концов перестали думать, что все военные фильмы должны быть горькие, трагичные. Мы в этой войне победили, для меня это самое главное
В масштабной экшен-драме сыграло целое созвездие российских артистов. Главную роль лейтенанта Ивушкина исполнил, пожалуй, самый востребованный современный российский актер Александр Петров.
Александр Петров:
Канва ленты — беспощадные танковые дуэли. Противоборство не калибров, а интеллектов. И в этом смысле «Т-34» — фильм не столько о войне, сколько о внутренних состояниях человека. В пограничье жизни и смерти.
Советские Т-34 и восстановленный почти до изначального состояния немецкий Panzer. Баталии снимали на полном ходу — без дублеров. И впервые в истории кино — внутри реального пространства танка.
В фильме актёры всё делают ровно так, как это делали в бою экипажи боевых машин: крутят механизм поворота башни, ставят ноги на педали, замирают над прицелом. Военным консультантом ленты выступил ведущий историк бронетехники Второй мировой войны писатель Михаил Барятинский.
Михаил Барятинский:
Этот фильм по достоверности превосходит все, что было снято до сих пор в отечественном кинематографе».
В какой-то момент кино перестает быть напряженным видеорядом и начинает тестировать твои собственные ощущения. Главное — это интерактивность. Экранное пространство в ленте — это не нечто существующее само по себе.
Во время съёмок — почти анатомическое постижения природы боя. Того, как ведет себя до предела снаряд при столкновении с броней в обстановке реального сражения. Когда главное оружие уже не толщина металла, а скорость нейронных реакций сознания.
Эти растянутые несущие смерть секунды безжалостно и хирургически точно передают напряжение орудийных дуэлей, показывая, как и почему погибают или остаются в живых люди, замкнутые в стальном контуре танка.
Ещё одним военным консультантом ленты стал американский эксперт Кевин Фаррелл. Это он помогал создателям голливудской танковой драмы «Ярость» с Брэдом Питтом.
Кевин Фаррелл:
Всё — от снаряжения до отличительных знаков, орденов — в фильме вызывает восторг. Грузовики, даже упаковки боеприпасов, улицы русских деревень, интерьер бревенчатых домов, портреты на стенах».
«Т-34» — в широком смысле фильм вовсе не о войне. Он о людях, проходящих через войну. Их дружбе, любви, самопожертвовании и Боге. В ленте режиссёр зашифровал немало вызывающих улыбки отсылок-реминисценций к киношедеврам прошлого. Жанр приключений просто не мог не стать кладовой остроумных цитат и афоризмов.
Актёр Виктор Добронравов:
Задача была сделать фильм современным языком, чтобы он был понятен молодежи, но чтобы и старшее поколение приняло. Фильм глубокий, мощный».
Первые зрители делятся впечатлениями. Вспоминая невероятный успех спортивной драмы «Движение вверх», которая стала лучшим новогодним подарком для миллионов россиян в начале 2018-го, люди говорили, что и «Т-34» снят, как минимум, на столь же высоком уровне.
В масштабной экшен-драме, как в хорошем экипаже, сошлись все слагаемые успеха: актёры, сценарий, музыкальное оформление. От первого до последнего кадра рисковый командир Ивушкин проведет нас через испытания до Победы. Захватывающей дорогой, от которой невозможно оторваться до самых финальных титров.
В кинотеатрах Apollo смотрите фильм с 11 января 2019 года.
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