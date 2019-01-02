Фильм «Т-34» - скоро в кино Эстонии! История о советских танкистах, попавших в немецкий плен

Этот фильм по достоверности превосходит все, что было снято до сих пор в отечественном кинематографе».

В какой-то момент кино перестает быть напряженным видеорядом и начинает тестировать твои собственные ощущения. Главное — это интерактивность. Экранное пространство в ленте — это не нечто существующее само по себе.

Во время съёмок — почти анатомическое постижения природы боя. Того, как ведет себя до предела снаряд при столкновении с броней в обстановке реального сражения. Когда главное оружие уже не толщина металла, а скорость нейронных реакций сознания.

Эти растянутые несущие смерть секунды безжалостно и хирургически точно передают напряжение орудийных дуэлей, показывая, как и почему погибают или остаются в живых люди, замкнутые в стальном контуре танка.