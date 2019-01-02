Эстонских деток на этой неделе порадует новый отечественный мультфильм «Лотте и пропавшие драконы»

В новом полюбившемся маленьким жителям Эстонии мультфильме у собачки Лотте появится сестричка Роози. В деревню изобретателей приедут ученые - еноты Карл рыба Виктор - они принимают участие в конкурсе на лучшее исполнение народных песен. Лотте и Роози решаются помочь ученым. Впереди их ждут интересные и необычные приключения.