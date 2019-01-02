Эстонских деток на этой неделе порадует новый отечественный мультфильм «Лотте и пропавшие драконы»

Радуемся всей семьей! На этой неделе в кинотеатрах Эстонии премьера долгожданного детского анимационного фильма о приключениях собачки Лотте. На сей раз мультфильм носит название: «Лотте и пропавшие драконы».
В новом полюбившемся маленьким жителям Эстонии мультфильме у собачки Лотте появится сестричка Роози. В деревню изобретателей приедут ученые - еноты Карл рыба Виктор - они принимают участие в конкурсе на лучшее исполнение народных песен. Лотте и Роози решаются помочь ученым. Впереди их ждут интересные и необычные приключения.
Героев мультфильма озвучивают Эвелин Выйгемаст, Хельми Тулев, Майт Мальмстен, Элина Рейноль и Сепо Сеэман.
Жанр: семейный анимационный фильм
Возрастное ограничение: отсутствует, 0+
Продолжительность: 1 час 18 минут
Смотрите в кинотеатрах Apollo с 4 января 2019 года.
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