Ср, 2.01.2019
  • Кинозал
  • Трейлеры
  • Эстонских деток на этой неделе порадует новый отечественный мультфильм «Лотте и пропавшие драконы»

Эстонских деток на этой неделе порадует новый отечественный мультфильм «Лотте и пропавшие драконы»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кадр из мультфильма «Лотте и пропавшие драконы»

ФОТО: Kaader Lotte-sarja uuest filmist.

Радуемся всей семьей! На этой неделе в кинотеатрах Эстонии премьера долгожданного детского анимационного фильма о приключениях собачки Лотте. На сей раз мультфильм носит название: «Лотте и пропавшие драконы».

В новом полюбившемся маленьким жителям Эстонии мультфильме у собачки Лотте появится сестричка Роози. В деревню изобретателей приедут ученые - еноты Карл рыба Виктор - они принимают участие в конкурсе на лучшее исполнение народных песен. Лотте и Роози решаются помочь ученым. Впереди их ждут интересные и необычные приключения. 

Героев мультфильма озвучивают Эвелин Выйгемаст, Хельми Тулев, Майт Мальмстен, Элина Рейноль и Сепо Сеэман. 

Жанр: семейный анимационный фильм

Возрастное ограничение: отсутствует, 0+

Продолжительность: 1 час 18 минут

Смотрите в кинотеатрах Apollo с 4 января 2019 года. 

Посмотреть время сеансов и купить билеты можно ЗДЕСЬ!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ