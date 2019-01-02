На этой неделе: «Полицейский с Рублевки...» и другие долгожданные кинопремьеры в Эстонии

Всех с Новым годом! Некоторые предпремьерные показы, как это заведено, пройдут уже в четверг, 3 января. Вот какие фильмы мы так долго ждали, и, наконец, их начнут показывать в кинотеатрах Apollo уже с этой пятницы...
Самая долгожданная премьера для русского зрителя, бесспорно, фильм «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел».
Жанр: комедия
Возрастное ограничение: 12+
Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты
«В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела — Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша…»
Для любителей ужасов выходит фильм «Клаустрофобы»
Жанр: ужасы, триллер, экшн
Возрастное ограничение: Нежелателен до 12 лет (на усмотрение родителей ребенка)
Продолжительность фильма: 1 час 40 минут
«"Клаустрофобы" - психологический триллер о шестерых не знакомых друг с другом людях, попавших в ситуацию, которую они не в силах контролировать, и вынужденных использовать смекалку, чтобы найти выход - или умереть».
«Крид 2»
Жанр: Драма, экшн, спорт
Возрастное ограничение: Нежелателен до 12 лет (на усмотрение родителей ребенка)
Продолжительность фильма: 2 часа 10 минут
В главных ролях в фильме Крид 2 производства кинокомпаний Metro Goldwyn Mayer Pictures (MGM) и Warner Bros. Pictures снялись Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне, вновь сыгравшие своих героев Адониса Крида и Рокки Бальбоа. Крид 2 является продолжением саги Рокки и сиквелом признанного критиками и полюбившегося зрителям хита 2015 года Крид, собравшего более 170 миллионов долларов в прокате по всему миру. Райан Куглер (Черная пантера), поставивший первый фильм, вернулся во франшизу в качестве исполнительного продюсера Крида 2. Режиссер нового фильма - Стивен Кейпл-младший, поставивший признанную критиками драму 2016 года Земля обетованная.
Жизнь Адониса Крида превратилась в компромисс. Разрываясь между личными обязательствами и подготовкой к ответственному матчу, он оказался в самой серьезной ситуации в своей жизни. Тот факт, что его противник связан с прошлым его семьи, лишь усиливает напряжение от предстоящего боя на ринге. Все это время рядом с ним находится Рокки Бальбоа, и вместе Рокки с Адонисом предстоит встретиться с их общим наследием, спросить себя, за что стоит бороться, и понять, что нет ничего важнее семьи. Основная мысль Крида 2 - о возвращении к основам, чтобы узнать, что сделало тебя чемпионом, и помнить, что где бы ты ни был, ты не сможешь уйти от своей истории.
В фильме также снимаются Тесса Томпсон (Бьянка), Вуд Харрис (Тони "Малыш Дьюк" Бертон), Рассел Хорнсби (Бадди Марселл), Флориан Мунтяну (Виктор Драго), Андре Уорд (Дэнни "Каскадер" Уилер), Филисия Рашад (Мэри-Энн) и Дольф Лундгрен (Иван Драго).
Кейпл-младший ставит фильм по оригинальному сценарию, написанному Сталлоне на основе персонажей франшизы Рокки. Продюсеры - Сильвестр Сталлоне, Кевин Кинг-Темплтон, Чарльз Уинклер, Уильям Чартофф, Дэвид Уинклер и Ирвин Уинклер. Исполнительные продюсеры - Куглер, Джордан и Гай Ридель.
В творческую команду Кейпла-младшего, которую возглавляет главный оператор Крамер Моргенто (Tор: Царство тьмы, Игра престолов), вошли художник-постановщик Франко Карбоне (Неудержимые, Клуб миллиардеров), художник по костюмам Лизз Вульф (Одинокий мужчина, Девушки мечты), арт-директор Джесси Розенталь (Черная пантера, Трамбо), координатор боев Даниэль Хернандес (Мстители: Война бесконечности, Форсаж 8), технический советник по боксу Роберт Сейл (Забойный реванш, Али), координатор спецэффектов Патрик Уайт (Малыш на драйве, Глубоководный горизонт) и продюсер VFX Кристал Дауд (Голос улиц, Идеальный голос 2). Съемки будут проходить преимущественно в Филадельфии, а также в Нью-Мексико.
Фильм Крид, снятый Куглером, был выпущен в прокат компаниями Metro Goldwyn Mayer Pictures, Warner Bros. Pictures и New Line Cinema в ноябре 2015 года и принес множество наград для Сталлоне, среди которых приз "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в художественном фильме и номинация на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
Итальянская драма «Сильвио»
Жанр: Драма
Возрастное ограничение: 12+
Продолжительность: 2 часа 31 минута
На закрытых вечеринках и дорогих приемах в Риме и на Сардинии его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. Это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых — тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.
Все эти фильмы в кинотеатрах Эстонии уже с 4 января.
Билеты на фильмы в кинотеатры Apollo можно приобрести ЗДЕСЬ!