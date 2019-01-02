На этой неделе: «Полицейский с Рублевки...» и другие долгожданные кинопремьеры в Эстонии

Самая долгожданная премьера для русского зрителя, бесспорно, фильм «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел».

Жанр: комедия

Возрастное ограничение: 12+

Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты

«В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела — Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша…»

Для любителей ужасов выходит фильм «Клаустрофобы»

Жанр: ужасы, триллер, экшн

Возрастное ограничение: Нежелателен до 12 лет (на усмотрение родителей ребенка)

Продолжительность фильма: 1 час 40 минут

«"Клаустрофобы" - психологический триллер о шестерых не знакомых друг с другом людях, попавших в ситуацию, которую они не в силах контролировать, и вынужденных использовать смекалку, чтобы найти выход - или умереть».

«Крид 2»

Жанр: Драма, экшн, спорт

Возрастное ограничение: Нежелателен до 12 лет (на усмотрение родителей ребенка)

Продолжительность фильма: 2 часа 10 минут

В главных ролях в фильме Крид 2 производства кинокомпаний Metro Goldwyn Mayer Pictures (MGM) и Warner Bros. Pictures снялись Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне, вновь сыгравшие своих героев Адониса Крида и Рокки Бальбоа. Крид 2 является продолжением саги Рокки и сиквелом признанного критиками и полюбившегося зрителям хита 2015 года Крид, собравшего более 170 миллионов долларов в прокате по всему миру. Райан Куглер (Черная пантера), поставивший первый фильм, вернулся во франшизу в качестве исполнительного продюсера Крида 2. Режиссер нового фильма - Стивен Кейпл-младший, поставивший признанную критиками драму 2016 года Земля обетованная.

Жизнь Адониса Крида превратилась в компромисс. Разрываясь между личными обязательствами и подготовкой к ответственному матчу, он оказался в самой серьезной ситуации в своей жизни. Тот факт, что его противник связан с прошлым его семьи, лишь усиливает напряжение от предстоящего боя на ринге. Все это время рядом с ним находится Рокки Бальбоа, и вместе Рокки с Адонисом предстоит встретиться с их общим наследием, спросить себя, за что стоит бороться, и понять, что нет ничего важнее семьи. Основная мысль Крида 2 - о возвращении к основам, чтобы узнать, что сделало тебя чемпионом, и помнить, что где бы ты ни был, ты не сможешь уйти от своей истории.

В фильме также снимаются Тесса Томпсон (Бьянка), Вуд Харрис (Тони "Малыш Дьюк" Бертон), Рассел Хорнсби (Бадди Марселл), Флориан Мунтяну (Виктор Драго), Андре Уорд (Дэнни "Каскадер" Уилер), Филисия Рашад (Мэри-Энн) и Дольф Лундгрен (Иван Драго).