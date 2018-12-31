ТОП-9 лучших фильмов 2018 года по версии портала Kinozal.ee

Кинематограф в этом году отличился склонностью к супергеройским фильмам и фантастике. Драмы и мелодрамы, конечно, тоже присутствовали, но не стали лучшими, пишет Mport.ua.
Наш топ не претендует на объективность, но в него вошли фильмы, которые, наверное, пропускать не стоит.
Итак, читай и смотри:
«Первому игроку приготовиться»
Жанр: фантастика
Режиссер: Стивен Спилберг
Действие происходит в недалеком будущем, в разгар энергетического кризиса, когда половина населения планеты на грани жизни и смерти. В такие сложные времена на выручку приходит виртуальная реальность, выход в полный приключений и жизни квест OASIS.
Создатель квеста спрятал «пасхалку», за которой охотятся все обитатели OASIS. Тот, кто найдет ее – получит власть над игрой и всем материальным наследием создателя квеста.
Герой Уэйд Уоттс находит первую подсказку, но по его пятам следует целая организация, тоже охотящаяся за «пасхалкой» и способная убрать любого, кто станет на ее пути.
В фильме – огромное, нет ОГРОМНОЕ, количество отсылок к популярной культуре 80-х, шикарный видеоряд и музыка. А многие зрители найдут для себя в нем ностальгическую отдушину с динамичным сюжетом.
«Богемская рапсодия»
Жанр: драма, биография
Режиссер: Брайан Сингер
Об этом фильме не говорил только ленивый (MPort тоже в стороне не остался).
Биографическая лента о жизни легендарного фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри – отличный фильм, который можно пересматривать раз за разом. Головокружительные повороты жизни Меркьюри и виртуозное исполнение роли Рами Малеком заслуживают высоких наград и любви зрителей.
Отдельно хочется остановиться на музыке – саундтреком к фильму стали лучшие композиции Queen. Лента захватывает внимание с первых секунд и не отпускает еще несколько дней – так заразительны (по-хорошему) мелодии легендарной группы.
«Мстители: война бесконечности»
Жанр: супергероика, комиксы, боевик, фантастика
Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо
Кто не слышал о Мстителях? Наверное, только те, кто не интересуется кинематографом.
Третья часть франшизы повествует о столкновении команды Мстителей с титаном Таносом, который готов обрушить удар и положить конец Вселенной.
Продолжение мы увидим в 2019 году, а пока можем насладиться отличной графикой и поворотами сюжета от Marvel.
«О чем говорят мужчины: продолжение»
Жанр: комедия
Режиссер: Флюза Фархшатова
Четыре неразлучных друга едут развлечься в Питер, сбегая от проблем и реальности.
Фильм просто как красной нитью пронизан темой человеческих отношений, дружбы, ценностью настоящих отношений и мимолетностью бытия. И, несмотря на все эти глубоко философские темы, повествование легкое и приятное, картинка радует нарядностью.
Отдельного слова заслуживает саундтрек, традиционно исполненный группой «Би-2».
«Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"»
Жанр: триллер
Режисер: Дрю Годдард
Семь незнакомых друг с другом постояльцев встречаются в забытом отеле «Эль Рояль» на берегу озера Тахо.
Фильм-загадка с потрясающей актерской игрой и раскрытием персонажей. Тем, кто любит фильмы Квентина Тарантино, отлично зайдет этот камерный триллер, а на Криса Хемсворта можно посмотреть вообще другими глазами.
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
Жанр: фэнтези
Режиссер: Дэвид Йейтс
Фильм представляет собой очередную «серию» о волшебном мире Гарри Поттера. Нашу основную рецензию на фильм читай здесь.
А вообще ленту стоит посмотреть, даже просто, чтобы быть в курсе. Графика радует глаз, ну а о сюжете говорить стоит только в контексте того, что над характером главного злодея действительно заморочились.
«Черная пантера»
Жанр: фантастика, комиксы
Режиссер: Райан Куглер
Марвеловский чернокожий король расположился на середине нашего топа. Т’Чалла возвращается на свою родину – технологически развитую Ваканду, где ему предстоит вступить в борьбу за трон.
В общем, такая себе игра престолов в Ваканде, интерпретированная Marvel.
Визуально фильм доставляет удовольствие: картинка захватывает дух. Ориджин персонажа прописан неплохо, во всяком случае существенных провисаний сценария не замечено. Однако, сюжет до боли напоминает старый добрый «Король Лев».
«Аквамен»
Жанр: супергероика, комиксы, боевик, фантастика
Режиссер: Джеймс Ван
Лента о становлении персонажа Артура Карри (Аквамен), в которой сыграл Джейсон Момоа, отличается высоким качеством визуала, но, к сожалению, не самым информативным сюжетом.
Как бы то ни было, посмотреть историю о супергерое DC и правителе семи морей, однозначно стоит, хотя бы, чтоб полюбоваться на отличную форму Джейсона Момоа и декольте Эмбер Херд.
«Монстры на каникулах 3»
Жанр: анимационная комедия
Режиссер: Генндий Тартаковский
Граф Дракула, уставший от работы в своем отеле «Трансильвания», отправляется на отдых в круиз. Шикарным лайнером, где полно монстрических развлечений, заправляет загадочная блондинка-капитан Эрика.
Ну и конечно, Дракс влюбляется в Эрику. Однако не все так просто: Эрика хранит секрет, который угрожает существованию всех монстров.
Мульт зайдет в качестве вечернего развлечения, ведь в нем множество гэгов и отсылок к кинематографу и поп-культуре.