ТОП-9 лучших фильмов 2018 года по версии портала Kinozal.ee

Наш топ не претендует на объективность, но в него вошли фильмы, которые, наверное, пропускать не стоит.

Итак, читай и смотри:

«Первому игроку приготовиться»

Жанр: фантастика

Режиссер: Стивен Спилберг

Действие происходит в недалеком будущем, в разгар энергетического кризиса, когда половина населения планеты на грани жизни и смерти. В такие сложные времена на выручку приходит виртуальная реальность, выход в полный приключений и жизни квест OASIS.

Создатель квеста спрятал «пасхалку», за которой охотятся все обитатели OASIS. Тот, кто найдет ее – получит власть над игрой и всем материальным наследием создателя квеста.

Герой Уэйд Уоттс находит первую подсказку, но по его пятам следует целая организация, тоже охотящаяся за «пасхалкой» и способная убрать любого, кто станет на ее пути.

В фильме – огромное, нет ОГРОМНОЕ, количество отсылок к популярной культуре 80-х, шикарный видеоряд и музыка. А многие зрители найдут для себя в нем ностальгическую отдушину с динамичным сюжетом.

«Богемская рапсодия»

Жанр: драма, биография

Режиссер: Брайан Сингер

Об этом фильме не говорил только ленивый (MPort тоже в стороне не остался).

Биографическая лента о жизни легендарного фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри – отличный фильм, который можно пересматривать раз за разом. Головокружительные повороты жизни Меркьюри и виртуозное исполнение роли Рами Малеком заслуживают высоких наград и любви зрителей.

Отдельно хочется остановиться на музыке – саундтреком к фильму стали лучшие композиции Queen. Лента захватывает внимание с первых секунд и не отпускает еще несколько дней – так заразительны (по-хорошему) мелодии легендарной группы.

«Мстители: война бесконечности»

Жанр: супергероика, комиксы, боевик, фантастика

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо

Кто не слышал о Мстителях? Наверное, только те, кто не интересуется кинематографом.

Третья часть франшизы повествует о столкновении команды Мстителей с титаном Таносом, который готов обрушить удар и положить конец Вселенной.

Продолжение мы увидим в 2019 году, а пока можем насладиться отличной графикой и поворотами сюжета от Marvel.

«О чем говорят мужчины: продолжение»

Жанр: комедия

Режиссер: Флюза Фархшатова

Четыре неразлучных друга едут развлечься в Питер, сбегая от проблем и реальности.

Фильм просто как красной нитью пронизан темой человеческих отношений, дружбы, ценностью настоящих отношений и мимолетностью бытия. И, несмотря на все эти глубоко философские темы, повествование легкое и приятное, картинка радует нарядностью.

Отдельного слова заслуживает саундтрек, традиционно исполненный группой «Би-2».

«Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"»

Жанр: триллер

Режисер: Дрю Годдард

Семь незнакомых друг с другом постояльцев встречаются в забытом отеле «Эль Рояль» на берегу озера Тахо.