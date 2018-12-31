Названы лучшие сериалы 2018 года, которые стоит посмотреть каждому

Авторитетный сайт о кино назвал лучшие сериалы 2018 года.
Популярный киноагрегатор Metacritic составил свой топ лучших сериалов года.
На первом месте в этом рейтинге оказался сериал «Моя гениальная подруга». Далее следуют «Барри» и «Убивая Еву».
Полностью список выглядит следующим образом:
1. «Моя гениальная подруга».
2. «Барри».
3. «Убивая Еву».
4. «В свободном улете».
5. «Возвращение домой».
6. «Соболезную вашей утрате».
7. «Конец ***го мира».
8. «Нарко: Мексика».
9. «Телохранитель».
10. «Черная молния».
11. «Навеки Салли».
12. «Делая это».
13. «Вечность».
14. «Решала».
15. «Поза».
Лучшими сериалами-продленками ресурс назвал следующие: «Атланта», «Американцы», «Большой рот», «Уважаемые белые люди», «Лучше звоните Солу», «Рассказ служанки», «Двойка», «Легион», «Блеск», «Удивительная миссис Мейзел».