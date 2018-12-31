Пн, 31.12.2018
  • Кинозал
  • Новости
  • Названы лучшие сериалы 2018 года, которые стоит посмотреть каждому

Названы лучшие сериалы 2018 года, которые стоит посмотреть каждому

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

"Моя гениальная подруга"

ФОТО: Кадр из сериала

Авторитетный сайт о кино назвал лучшие сериалы 2018 года.

Популярный киноагрегатор Metacritic составил свой топ лучших сериалов года.

На первом месте в этом рейтинге оказался сериал «Моя гениальная подруга». Далее следуют «Барри» и «Убивая Еву».

Сериал "Убивая Еву"

ФОТО: Промо

Полностью список выглядит следующим образом:

1. «Моя гениальная подруга».

2. «Барри».

3. «Убивая Еву».

4. «В свободном улете».

5. «Возвращение домой».

6. «Соболезную вашей утрате».

7. «Конец ***го мира».

8. «Нарко: Мексика».

9. «Телохранитель».

10. «Черная молния».

11. «Навеки Салли».

12. «Делая это».

13. «Вечность».

14. «Решала».

15. «Поза».

Лучшими сериалами-продленками ресурс назвал следующие: «Атланта», «Американцы», «Большой рот», «Уважаемые белые люди», «Лучше звоните Солу», «Рассказ служанки», «Двойка», «Легион», «Блеск», «Удивительная миссис Мейзел».

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ