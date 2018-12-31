Порадуйте своих деток! Анимационный фильм «Снежные гонки» покажут в кинотеатрах Эстонии!

Как только выпадает снег, маленькая горная деревушка становится настоящей саночной трассой, на которой дети хотят испытать свои силы. Организатор гонок Фрэнки - «Четырехглазый» мечтал об этой трассе круглый год и наконец его мечта сбылась! Готовая к снежным играм, все детали продуманы до мелочей, но ... что за гонки без серьезных противников? Противником Фрэнки и его приятелей становятся деревенский новичок Зак и его быстрая двоюродная сестра Чарли, которые хотят победить любой ценой и ... пытаются сыграть нечестно. Санки команды Фрэнки ломаются всего за несколько метров до финиша. Прозорливый "Четырехглазый" подозревает новичков. Истина должна быть раскрыта! Срочно требуется новая гоночная трасса и новые гонки! На этот раз все по-другому, новая трасса Фрэнка, новые опасные повороты и сюрпризы для нечестных противников! Кто победит сейчас?