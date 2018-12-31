В начале 2019 года в кинотеатрах Эстонии покажут новую крутую комедию - «Как я стал русским» (ВИДЕО)

«Как я стал русским» — предстоящий российский комедийный фильм режиссёра Акаки Сахелашвили и Ся Хао. Является киноадаптацией телесериала «Как я стал русским». Выход в широкий прокат в России назначен на 7 февраля 2019 года, в Эстонии - на 18 января.

Понравиться отцу своей невесты — задача не из лёгких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью — Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждёт. Ведь её отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасён свой план по избавлению…