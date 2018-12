Как развлечь себя 1 января: вот какие фильмы стоит посмотреть в кино!

MOSCOW, RUSSIA – DECEMBER 17, 2018: Actors Sergei Svetlakov (L) and Ivan Urgant at the Moscow premiere of Timur Bekmambetov's Christmas comedy film Yolki Posledniye (Yolki 7) at the Karo 11 Oktyabr cinema. Vyacheslv Prokofyev/TASS

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS