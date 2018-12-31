Как развлечь себя 1 января: вот какие фильмы стоит посмотреть в кино!

Мегапопулярная российская комедия «Ёлки Последние»

В 2010 году, когда на экранах кинотеатров появились первые «Ёлки», вероятно, никто не ожидал, что фильм станет таким популярным и любимым. Теперь популярность этой серии никого не удивляет, а ожидание новой части «Ёлок» стало ежегодной традицией декабря и предвестием Нового Года.

В последней, седьмой серии, «Ёлок» зрители не только познакомятся с новыми персонажами, но и опять встретятся с уже знакомыми и любимыми героями; это Борис (Иван Ургант), Женя (Сергей Светлаков), сноубордист Дима (Александр Головин) и его лучший друг лыжник Гриша (Александр Домогаров, мл.), дядя Юра (Дмитрий Нагиев), Андрей (Даниил Вахрушев) и его мама (Елена Яковлева), «Снегурочка» Марина (Юлия Александрова) и другие.

Борис потрясен, узнав, что его дорогой друг Женя собирается отправится со всей семьей в далекую Якутию. Хуже того, оказывается, что у Бориса есть всего несколько дней, чтобы показать своему другу, насколько он ему дорог и изменить планы Жени.

Год назад родившая дочь, «Снегурочка» Марина этот год встретит с одиноким стариком, которого забыли не только друзья, но и близкие родственники. Но даже ужасное поведение старика не отпугнет Марину – в конце концов, кто, если не Снегурочка позаботится об одиноком старике?

Андрей будет подталкивать дядю Юру, чтобы он, наконец, победил свои страхи и сделал матери Андрея предложение. Тем не менее, что-то пошло не так и Андрей с дядей Юрой встречают Новый Год в обшарпанной лесной хижине вдвоем.

В это время в Перми лыжник Гриша снова решает любовные проблемы, а его друг, сноубордист Дима, конечно же, спешит на помощь. Новый Год застает их в ресторане быстрого питания, где работает новая пассия Гриши.

Пять взаимосвязанных новых историй, которые привлекут вас сумасшедшими приключениями и заставят вас искренне сопереживать и понять то, что действительно важно в жизни. А в преддверии Нового Года, важно помнить, что нет никакой разницы, как и где. Важно - с кем вы встретите.

Итак, «Ёлки Последние» в кино с 28 декабря.

«Шутки в сторону: Миссия в Майами» - возрастное ограничение 12+

Бааба - полицейский из Бельвиля, динамичного многонационального квартала Парижа, в котором он прожил всю свою жизнь, что очень удивляет его девушку. Она пытается уговорить его переехать к ней - подальше от Бельвиля... и подальше от его матери. Однажды вечером на глазах Баабы убивают Ролана, друга его детства. В надежде найти убийцу, Бааба занимает должность Ролана и становится офицером по связям во французском консульстве Майами.

Сопровождаемый своей излишне любопытной матерью, он едет во Флориду и начинает работать с Рикардо, вечно угрюмым копом, который должен ввести его в курс дела. Темпераментная парочка приступает к расследованию...

«Гринч»

На самой окраине Ктограда, высоко-высоко на скале, живет да поживает господин Гринч вместе со своим верным псом Максом. Гринч – это большое лохматое и зеленое существо, которое, увы, находится в ужасно плохом настроении и ко всему придирается.

Что же так огорчает Гринча? Конечно, Рождество! Приближающиеся праздники полны радости и счастья, а это для нелюдимого Гринча просто засада какая-то. И решает злостный Гринч украсть у Ктограда Рождество. Затея непростая, планы гигантские, но только всё идет как-то так, что становится смешно гораздо больше, чем это может понравиться Гринчу. По счастью, живет в Ктограде одна маленькая девочка, в сердце которой Рождества столько, что его хватает и на то, чтобы спасти праздники, и на то, чтобы спасти самого Гринча.