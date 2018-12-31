От создателей «Шрека»! «Распрекрасный принц» познакомит с новыми Белоснежкой, Золушкой и Спящей Красавицей

А молодой принц Филипп обладает всеми качествами, но он несет на себе печать древнего проклятия. И пока он не обретет покой, и не встретит искреннее чувство, ничего не изменится. Характер принца был самый отвратительный, он избалован, самовлюблен и ленив.

Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на все ради его улыбки, но плата за это — праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у Распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти Королевство от самого себя…

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