Пн, 31.12.2018
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  • От создателей «Шрека»! «Распрекрасный принц» познакомит с новыми Белоснежкой, Золушкой и Спящей Красавицей

От создателей «Шрека»! «Распрекрасный принц» познакомит с новыми Белоснежкой, Золушкой и Спящей Красавицей

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"Распрекрасный принц"

ФОТО: 3QU media; SCflim Internation; WV Enterprise

Это семейный фильм в жанре комедии и мюзикла. Он расскажет зрителям совершенно новую историю про трех известных принцесс, их имена Золушка, Белоснежка и Спящая Красавица. Каждая из них мечтала о принце, который должен быть самым прекрасным. 

А молодой принц Филипп обладает всеми качествами, но он несет на себе печать древнего проклятия. И пока он не обретет покой, и не встретит искреннее чувство, ничего не изменится. Характер принца был самый отвратительный, он избалован, самовлюблен и ленив.

Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на все ради его улыбки, но плата за это — праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у Распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти Королевство от самого себя…

В кинотеатрах Apollo с 25 января 2019 года!

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