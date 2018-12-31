Трейлер армянско-эстонского фильма поражает «Веселая семейка»: эстонскую блондинку избивают

На прошлой неделе в Таллинне состоялась премьера фильма «Веселая семейка» армянского режиссера Михаила Погосова, в котором снялись именитые эстонские актеры, в том числе и блондинка Сара Кадак. Картина уже превзошла все ожидания.
Картина переполнена сценами драк, в которых задействована актриса. Подготовка к съемкам проходила прямо на месте и спонтанно, ни одного эксперта по дракам на съемочной площадке не было. Во время этих сцен исходить приходилось лишь от режиссерских советов. Актеры импровизировали.
По словам актрисы, после съемок у нее было пять синяков. Режиссер похвалил главную героиню. По его словам, она активна и всё делает быстро. В сложной ситуации молодая актриса находит быстрые решения.
Фильм «Веселая семейка» уже можно посмотреть в кинотеатрах Apollo! Действие в фильме происходит на четырех языках - армянском, эстонском, русском и английском.
Это комедия 2018 года, нежелательна для детей младше 12 лет.
Продолжительность фильма - 1 час и 37 минут.