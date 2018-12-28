Галерея: вы только посмотрите, как весело прошла премьера армянско-эстонского фильма «Веселая семейка»

Вчера в таллиннском кинотеатре Apollo Mustamäe состоялась премьера зажигательной комедии «Веселая семейка», снятой известным режиссером Михаилом Погосовым. Действие фильма, в том числе, разворачивается и в Таллинне.
Eile esilinastus Tallinnas pöörane action-komöödia «Lõbus perekond», mis alates tänasest on nähtav kinodes üle Eesti.
Как рассказал сам режиссер, в картине говорят на четырех языках - эстонском, армянском, английском и русском. Звездой фильма стала эстонская актриса Сара Кадак, особенно запомнившаяся зрителям по фильму «Нулевая точка». Для Сары это первый опыт такого масштаба, где красотка играет вместе с известным актером Арменом Арушаняном. Так что, лето для актрисы выдалось очень продуктивным и с режиссером Погосовым они сработались.
Съемки картины проходили летом, так что, с погодой повезло.
Описание картины:
«Молодой сценарист Артур из солнечной Армении мечтает снять свой первый художественный фильм. Проблемы семьи и желание встретиться с известным продюсером приводят его в Таллинн, где он по нелепой случайности становится причиной увольнения с работы красивой и независимой Ингрид. Ингрид почти случайно натравливает на Артура рокеров и полицию. Теперь на ней висит ответственность за избитого и несчастного парня. Она готова приютить его на ночь в доме родителей, уехавших отдыхать.
Артур и Ингрид очень одиноки. Но каждый по-своему! У Артура давно погибли родители, а Ингрид выросла в семье, где все заняты своими делами.
Конфликт молодых людей вспыхивает с новой невероятной силой, когда становится понятно, что Ингрид и ее родители и были той самой «проблемой», из-за которой семья Артура может лишиться дома и работы.
Артур рвет и мечет! Но Ингрид тоже не промах! Она готова дать отпор. Скандал перерастает в схватку, а схватка в настоящую войну, в которую втягиваются все – соседи, дяди из Еревана, родители на яхте, собака и даже мафия с грузом наркотиков.
А как жаль бедных полицейских Тиграна и Матиаса! Что им делать?! На чью сторону встать, если один из них армянин, а другой - эстонец?! Как подавить свои эмоции и выполнить долг?! Невероятная феерическая ночь, полная флегматичных эстонцев и темпераментных армян, а также неожиданных поворотов и нелепых случайностей, в результате которых наши герои чуть не погибают, как ни странно сближает их. Под утро Артур и Ингрид понимают главное – они нравятся друг другу! Просто каждый из них совершил ошибку, которую надо исправить! И тогда все наладится, и в душе каждого из них освободится место для любви.
Удастся ли им это сделать?! И как среагируют на все их родные и близкие? Ведь всего несколько минут назад они готовы были убить друг друга!
И еще: Какова роль металлического подноса в построении семейных отношений?
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Премьера 27 декабря прошла успешно, зал уже смеялся примерно через десять минут после начала фильма.
Производство фильма - Apollo Film Productions и Berg Sound
Продюсеры: Вейко Эскен, Танель Таттер, Евгений Супин и Михаил Погосов
Дистрибьютор: компания Hea Film
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