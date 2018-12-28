В Forbes назвали самых неприбыльных актеров Голливуда

Какие актеры могут считаться самыми неэффективными, определялось с точки зрения дохода с каждого доллара из гонораров.
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых окупаемых и неприбыльных актеров Голливуда. Список размещен на сайте издания.
Какие актеры могут считаться самыми «неэффективными», определялось с точки зрения дохода с каждого доллара из гонораров, которые они получили. Так, наименьший доход приносит Мэттью Мак-Конахи.
Мак-Конахи принес всего $1,1 с каждого выплаченного доллара. Следом за ним идут Кристиан Бэйл ($1,5), Мэтт Дэймон ($3,7), Мелисса МакКарти ($4,9). Самыми окупаемыми названы Джереми Реннер ($82,3), Марк Руффало ($80,2), Эми Адамс ($69,9).
При составлении рейтинга учитывались гонорары от съемок трех последних фильмов, снятых в Голливуде.