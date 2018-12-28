Андрей Мягков раскритиковал продолжение «Иронии судьбы»

Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» 1975 года, рассказал, что ему не нравится продолжение картины. 80-летний Мягков сообщил изданию «Телепрограмма»:

«Мне не понятно, зачем это было нужно. Именно в таком варианте, в котором фильм вышел на экраны. Я не одобряю, в общем», пишет Kino.mail.ru.

В то же время Мягков отметил, что очень любит фильмы с хорошими артистами, которые при этом снимают талантливые режиссеры. По его словам, сегодня в России очень мало качественного кино.

Напомним, картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла на экраны в 1975 году. Помимо Мягкова, в ней сыграли Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Валентина Талызина, Александр Ширвиндт, Лия Ахеджакова