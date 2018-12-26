«Золотой орёл»-2019: опубликован список номинантов

Премия «Золотой орёл», церемония вручения которой пройдёт 25 января, с 2002 года ежегодно отмечает лучшие российские фильмы. В этом году в главной категории поборются новые картины Алексея Федорченко, Антона Мегердичева, Авдотьи Смирновой, Олега Трофима и Александра Котта.
Лидерство по количеству номинаций поделили два продюсерских проекта холдинга ВГТРК – спортивный экшен «Движение вверх» и романтическая мелодрама «Лёд». В частности, самый кассовый российский фильм в истории, «Движение вверх» (3 млрд рублей), поборется за призы в девяти номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль в кино», «Лучшая мужская роль второго плана» (причём здесь на статуэтку претендуют сразу два актёра из фильма), «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж фильма», «Лучшая работа звукорежиссёра» и «Лучшие визуальные эффекты», пишет Filmpro.ru.
Романтическая мелодрама «Лёд», показавшая один из самых кассовых стартовых результатов в истории российского кинопроката (первый день принёс фильму 92 млн рублей), оказалась номинирована сразу в десяти категориях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая женская роль в кино», «Лучшая мужская роль в кино», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму», «Лучший монтаж фильма», «Лучшая работа звукорежиссёра» и «Лучшие визуальные эффекты».
Полный список номинантов на премию «Золотой орёл»-2019:
Лучший фильм
«Война Анны», режиссёр Алексей Федорченко
«Движение вверх», режиссёр Антон Мегердичев
«История одного назначения», режиссёр Авдотья Смирнова
«Лёд», режиссёр Олег Трофим
«Спитак», режиссёр Александр Котт
Лучший телефильм или мини-сериал
«Sпарта», режиссёр Егор Баранов
«Обычная женщина», режиссёр Борис Хлебников
«Остаться в живых», режиссёр Андрей Малюков
Лучший телевизионный сериал
«Берёзка», режиссёр Александр Баранов
«Мост», режиссёры Константин Статский, Максим Василенко
«Хождение по мукам», режиссёр Константин Худяков
Лучший неигровой фильм
«Довженко. Жизнь в цвету», режиссёр Екатерина Тютина
«Медведи Камчатки. Начало жизни», режиссёры Ирина Журавлёва, Владислав Гришин
«Параджанов. Тарковский. Антипенко», режиссёр Андрей Осипов
Лучший короткометражный фильм
«Материя», режиссёр Юрий Зайцев
«Твою мать!», режиссёр Виктория Рунцова
«Фокусы Менделя», режиссёр Татьяна Федоровская
Лучший анимационный фильм
«Гофманиада», режиссёр Станислав Соколов
«Матрос Пётр Кошка», режиссёр Валентин Телегин
«Пять минут до моря», режиссёр Наталья Мирзоян
Лучшая режиссёрская работа
Алексей Федорченко, «Война Анны»
Антон Мегердичев, «Движение вверх»
Авдотья Смирнова, «История одного назначения»
Лучший сценарий
Николай Куликов, «Движение вверх»
Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский, «История одного назначения»
Андрей Золотарев, Олег Маловичко, «Лёд»
Лучшая женская роль в кино
Марта Козлова, «Война Анны»
Аглая Тарасова, «Лёд»
Алёна Чехова, «Прощаться не будем»
Лучшая женская роль на телевидении
Лидия Вележева, «Березка»
Анна Михалкова, «Обычная женщина»
Анна Чиповская, «Хождение по мукам»
Лучшая мужская роль в кино
Александр Петров, «Гоголь. Вий»
Владимир Машков, «Движение вверх»
Александр Петров, «Лёд»
Лучшая мужская роль на телевидении
Александр Петров, «Sпарта»
Андрей Смоляков, «Операция «Сатана»
Андрей Мерзликин, «Хождение по мукам»
Лучшая женская роль второго плана
Светлана Ходченкова, «Довлатов»
Ирина Горбачева, «История одного назначения»
Мария Аронова, «Лёд»
Лучшая мужская роль второго плана
Олег Меньшиков, «Гоголь. Вий»
Кирилл Зайцев, «Движение вверх»
Андрей Смоляков, «Движение вверх»
Лучшая операторская работа
Алишер Хамиходжаев, «Война Анны»
Игорь Гринякин, «Движение вверх»
Михаил Милашин, «Лёд»
Лучшая работа художника-постановщика
Елена Жукова, «Гоголь. Вий»
Елена Жукова, «Гоголь. Страшная месть»
Анастасия Каримулина, «История одного назначения»
Лучшая работа художника по костюмам
Виктория Игумнова, «Гоголь. Вий»
Виктория Игумнова, «Гоголь. Страшная месть»
Татьяна Патрахальцева, «История одного назначения»
Лучшая музыка к фильму
Антон Беляев, Дмитрий Селипанов, «Лёд»
Марк Дорбский, «Непрощённый»
Юрий Потеенко, «Рубеж»
Лучший монтаж фильма
Пётр Зеленов, Антон Мегердичев, Вазген Каграманян, «Движение вверх»
Александр Андрющенко, «Лёд»
Ольга Гриншпун, Николай Ряховский, «Спитак»
Лучшая работа звукорежиссёра
Алексей Самоделко, «Движение вверх»
Сергей Большаков, Андрей Бельчиков, «Лёд»
Павел Дореули, «Рубеж»
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
Тамара Фрид, «Гоголь. Вий»
Галина Пономарева, Елена Дмитриенко, «История одного назначения»
Марина Евсеенко, «Спитак»
Лучшие визуальные эффекты
Амальгама «Гоголь. Вий»
Студия CGF «Движение вверх»
Студия Pixel Bears VFX «Лед»
Лучший зарубежный фильм в российском прокате
«Звезда родилась»
«Три билборда на границе Эбинга, Миссури»
«Форма воды»