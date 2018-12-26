«Золотой орёл»-2019: опубликован список номинантов

Лидерство по количеству номинаций поделили два продюсерских проекта холдинга ВГТРК – спортивный экшен «Движение вверх» и романтическая мелодрама «Лёд». В частности, самый кассовый российский фильм в истории, «Движение вверх» (3 млрд рублей), поборется за призы в девяти номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль в кино», «Лучшая мужская роль второго плана» (причём здесь на статуэтку претендуют сразу два актёра из фильма), «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж фильма», «Лучшая работа звукорежиссёра» и «Лучшие визуальные эффекты», пишет Filmpro.ru.