«Беверли Хиллз» возвращается: снимутся даже те же самые актеры!

В перезагрузке снимутся те же самые актеры: Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Иан Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриэль Картерис, пишет Deadline, сообщает Lifter.com.ua.

В сериале будет показана жизнь героев спустя 20 лет, когда они создали семьи, стали родителями и сталкиваются со взрослыми проблемами.

Единственная, чье участие пока остается под вопросом, Шеннен Доэрти (Бренда) - актриса долгое время боролась с раком.

Но это - не обычное возвращение сериала. Над ним работают Майк Чесслер и Крис Альбергини, которые уже имеют опыт в подобных шоу.