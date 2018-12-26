«Беверли Хиллз» возвращается: снимутся даже те же самые актеры!

Последняя серия «Беверли Хиллз» вышла в 2000 году. И спустя 19 лет сериал возвращается!
В перезагрузке снимутся те же самые актеры: Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Иан Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриэль Картерис, пишет Deadline, сообщает Lifter.com.ua.
В сериале будет показана жизнь героев спустя 20 лет, когда они создали семьи, стали родителями и сталкиваются со взрослыми проблемами.
Единственная, чье участие пока остается под вопросом, Шеннен Доэрти (Бренда) - актриса долгое время боролась с раком.
Но это - не обычное возвращение сериала. Над ним работают Майк Чесслер и Крис Альбергини, которые уже имеют опыт в подобных шоу.
«Беверли-Хиллз, 90210» — американский молодёжный телесериал, повествующий о близнецах из семейства Уолш, оказавшихся в мире золотой молодёжи в лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз. Сериал стал невероятно популярным во время показа шоу летом 1991 года.