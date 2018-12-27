Мультики на «Оскар»: 16 короткометражек, доступных для просмотра

2017 год: «Песочник», режиссер Алан Барилларо

Очаровательная анимационная короткометражная о птенце песочника, который пытается научиться добывать еду и справиться с боязнью воды. Аниматору студии Pixar Алану Барилларо пришла идея мультфильма во время пробежки по калифорнийскому пляжу, где он заметил стайку птичек, спасающихся от волны, но возвращающихся за едой, когда вода отступает.

2018 год: «Дорогой баскетбол», режиссер Глен Кин

Мультфильм основан на стихотворении баскетболиста Коби Брайанта, в котором спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры. Брайант описывает свою любовь к игре, которая зародилась в детстве. Начиная со своих юных мечтаний о славе и через 20-летнюю карьеру, Брайант описывает, как и что они с баскетболом дали друг другу.

91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года. Пока не известно, какой короткометражный мультфильм удостоится престижной награды — сейчас даже нет списка номинантов. Зато есть возможность посмотреть несколько работ, претендующих на номинацию.

«Бао», режиссер Доми Ши

На китайском языке бао имеет двойной смысл: слово может означать как парную булочку, так и сокровище, нечто чрезвычайно важное. Мультфильм рассказывает о канадской женщине китайского происхождения, переживающей родительскую депрессию. Новая возможность почувствовать себя матерью появляется в виде пельмешки, которая неожиданным образом начинает ходить и говорить. «Бао» — дебютная работа Доми Ши, аниматора азиатского происхождения, которая в мультфильме хотела отдать дань уважения своей культуре.

«Бюро находок», режиссеры Эндрю Голдсмит и Брэдли Слэйб

Трагичная и трогательная короткометражка о самопожертвовании и любви. Плюшевый динозавр, живущий в ящике с забытыми вещами, хочет во что бы то ни стало спасти свою любимую, которая тонет в фонтанчике. Но для этого ему придется пожертвовать собой и в прямом смысле развалиться на части.

«Дедушка морж», режиссер Люкрес Андреа

Французский мультфильм, в центре сюжета которого — семья, пытающаяся справиться со смертью дедушки. В октябре на пустынном ветреном пляже бабушка молится, мама ругается, сестер ничего не волнует, младший брат лезет в воду, а Люка остается в одиночестве. Дедушка был странным, а теперь он мертв.

«Один маленький шаг», режиссеры Эндрю Чезуорт и Бобби Понтиллас

Луна Чу — дочь бедного сапожника, которая грезит полетами в космосе и мечтает в будущем стать настоящим астронавтом. Она учится и тренируется, а отец делает все, чтобы она ни в чем не нуждалась, и всеми силами ее поддерживает. В конечном итоге Луна сможет добиться цели и отправиться в небо. Ради него.

«Птичья карма», режиссер Уильям Салазар

Короткометражка, созданная в Dreamworks в рамках программы по поиску новых талантов внутри компании. Так на свет появился очаровательный мультфильм о настойчивой, но невезучей птичке, которая очень хочет есть. Сам фильм в сети не нашелся, зато можно посмотреть, как он создавался.

«Эпоха паруса», режиссер Джон Карс