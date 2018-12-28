Названа десятка худших фильмов 2018 года

Первое место в списке заняла криминальная драма «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли. На сайте отзывов и рецензий Rotten Tomatoes ее рейтинг оказался беспрецедентным — 0%, пишет Ridus.ru.

В тройку худших также вошли приключенческая лента «Робин Гуд: Начало» и финальная часть кинотрилогии про Кристиана Грея — «Пятьдесят оттенков свободы».

Пятерку замкнул голливудский блокбастер «Веном», а десятку — фильм ужасов «Суспирия».

В рейтинг также попали киносказака «Щелкунчик и четыре королевства» и фантастическая лента «Излом времени».

1. «Кодекс Готти»

2. «Робин Гуд: Начало»

3. «50 оттенков свободы»

4. «Сама жизнь»

5. «Веном»

6. «Щелкунчик и четыре королевства»

7. «Лос-Анджелес в огне»

8. «Операция „Шаровая молния“»

9. «Излом времени»